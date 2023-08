Elisa Carrió renunció a su candidatura al Parlasur

Carrió declinó su candidatura al Parlasur y desde su entorno fueron contundentes al revelar los motivos de su decisión: "La renuncia es por razones de salud".

La líder de la Coalición Cívica ocupaba un lugar en la lista de precandidatos al Parlasur en la misma boleta que llevaba la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Además de su complicaciones de salud, darse de baja fue un gesto de rechazo al acercamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei.

El 12 de julio pasado, Carrió sufrió una descompensación en Santa Fe y debió ser internada tras un fuerte mareo. Finalmente el diagnóstico fue déficit isquémico transitorio (cerebral), traducido como un leve principio de ACV.

Mauricio Macri rechazó la oferta de Milei de sumarlo a su gabinete si gana las elecciones: "No hay ninguna posibilidad"

Mauricio Macri aseguró este sábado que "no hay ninguna posibilidad" de que se sume al gobierno de Javier Milei en caso de ganar las elecciones en octubre.



"No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni que lo apoye a Milei. No es serio lo que plantea porque Macri como fundador de Juntos por el Cambio va a pelear por la presidencia de la candidata que gano las PASO, Patricia Bullrich", aseguraron a Clarín desde el entorno del ex mandatario.