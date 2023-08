Flor Vigna fue una de las más criticadas por su look para el Bailando 2023: ¿Qué dijo al respecto?

La cantante y bailarina recibió comentarios malintencionados en sus redes por el outfit que llevó para la presentación del certamen de Marcelo Tinelli y no dudó en responder.

Se lanzó Bailando 2023 y allí estuvieron los famosos -con sus mejores atuendos- que este año buscarán ganar el campeonato de danza de Marcelo Tinelli. Una de las más criticadas fue Flor Vigna por llevar un look diferente al resto, construido con unos jeans usados y con un estilo más urbano. A través de Instagram, ella salió a responderles. Su cuenta de Istagram se llenó de comentarios de sus seguidoras desprestigiando su elección. “Por Dios. Lejos quedó la Flor natural, sencilla, impecable. ¿Quién la asesora? Un desastre de pies a cabeza”, lanzó una. Pero la novia de Luciano Castro no se quedó callada. “Estoy natural, sencilla, impecable con un estilo único, con ropita reciclada, auténtica como siempre”, se despachó. “Esta bien reciclar, ¿pero eso? Parece que te atacó una jauría de siete perros” y “diganme que es broma”, pusieron otras usuarias de la red social, durísimas. “Claro que no lo es. Es arte”, se defendió la cantante. Ante tanta mala onda, la excampeona del certamen de baile recibió un mensaje a puro amor, de su mamá. “Te gusta jugar con la ropa y el diseño. Desde chiquita lo hacías. Yo te retaba porque cortabas y transformabas todo. Luego regalabas tus ‘diseños’", escribió Viviana Pereyra.