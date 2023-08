Nicole Neumann confirmó que Indiana Cubero estará presente en su casamiento con Manu Urcera

La modelo habló sobre la participación de su hija en su boda con el piloto, luego de numerosos rumores de distanciamiento.

Después de todo lo sucedido con Indiana Cubero, su hija, Nicole Neumann habló del vínculo con la adolescente y reveló que estará presente en su boda con Manu Urcera. En diálogo con Intrusos, al ser consultada sobre su vínculo con la joven de 14 años, quien actualmente vive en la casa de Fabián Cubero y Mica Viciconte, la modelo dijo: “Está todo bien”. El cronista quiso saber más y le preguntó si Indiana iba a estar en su casamiento con el piloto de Turismo Carretera. Sin dudarlo, Nicole contestó: “Sí, obvio. Más vale”. Finalmente, consultada sobre si le generan celos que sus hijas se lleven bien con la ex Combate, la top model respondió: “A mí lo que me importa es que mis hijas sean felices, y yo no tengo celos de nadie. Mientras mis hijas sean felices, el resto me da totalmente igual”.