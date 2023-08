Comenzaron una campaña para pedir la libertad de L-Gante: “No es un delincuente”

El mánager Maxi El Brother anunció una acción que los colegas y fanáticos del cantante de cumbia 420 llevarán adelante durante toda la semana.

Ya hace más de dos meses que L-Gante se encuentra detenido en la DDI de Quilmes, dónde espera que se defina su situación en una causa por privación ilegal de la libertad y amenazas que pesa en su contra, a la que se le sumó otra por encubrimiento agravado. Su defensa le solicitó al Tribunal de casación penal bonaerense que le otorgue la excarcelación extraordinaria y el pedido fue declarado admisible por la Cámara de apelaciones de Mercedes. Sin embargo, de momento, Elián Valenzuela -tal el verdadero nombre del cantante de cumbia 420- sigue en prisión.

Así las cosas, el mánager del intérprete de “Perrito malvado”, conocido como Maxi El Brother, anunció una campaña que los fanáticos del músico llevarán adelante en las redes sociales para exigir la libertad de L-Gante. “A partir de hoy y durante toda la semana la comunidad de artistas, productores, managers y todo el que tenga que ver con el mundo de la música y espectáculo vamos a estar subiendo una imagen de Elián con alguna canción de él. Es nuestra manera pacífica de hacer notar lo que todos ya se dieron cuenta. Elián no tiene que estar preso, tiene que estar en libertad”, comienza diciendo el comunicado que también se compartió en la cuenta de Instagram del cantante.

Y continúa: “No tiene antecedentes, no es un delincuente, no hay pruebas, no hay delito, hay testigos, hay videos, hay supuestas victimas diciendo la verdad de los hechos como sucedió y no como dicen los abogados querellantes y quieren imponer en los medios, muchas mentiras, irregularidades y exageraciones, tratando de demonizar un género musical por su origen y por sus expresiones culturales”.

Finalmente, el texto termina agradeciendo “a todos los que se unen” al pedido y haciendo una reflexión de la situación. “Este estilo de música saca pibes de la calle, hay un mensaje de superación en lo cotidiano y expresa una realidad de los barrios en sus letras, da trabajo a muchas familias, mueve la economía, etc. Todos sabemos lo que está pasando. Libertad para L-Gante”, concluye.

El pasado 9 de julio, Valenzuela salió de la celda donde permanece detenido y concurrió a votar pasadas las 9 de la mañana a la Unidad Penitenciaria N°58 de Ingeniero Budge con mucha custodia, en el marco de las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO 2023). El artista se mostró esposado, vestido con pantalón y campera blanca, un chaleco negro y la gorra que lo caracteriza. Antes de ingresar al vehículo que lo trasladó, levantó las manos para saludar y durante el trayecto hasta el lugar de la votación lo siguió una pequeña caravana en la que se encontraban sus amigos más fieles, quienes mientras lo aguardaban en la puerta del lugar decidieron poner música del artista a todo volumen, sin embargo evitaron tener contacto con la prensa. Después de 10 minutos en el “cuarto oscuro”, el joven retorno al lugar de detención.

Diego Storto, abogado del músico, había solicitado este permiso que es, según el código penal, un derecho y una obligación cívica y que le permitió a L-Gante salir porque no tiene dictada una sentencia firme. De esta manera, Valenzuela volvió a salir del lugar en donde cumple la prisión preventiva un mes después de la última vez en la que fue llevado a declarar ante el fiscal Raúl Villalba, quien le había sumado una nueva imputación por el delito de “encubrimiento agravado”.

L-Gante se encuentra detenido por los delitos de “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas en perjuicio del denunciante, identificado como Darío Gastón Torres”, además de “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples hacia Rosa Catalina Passi”. También está acusado por “tenencia simple de estupefacientes”.