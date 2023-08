Charlotte Caniggia habló de su nuevo rol familiar antes de trabajar con Marcelo Tinelli

La modelo contó la manera en que su sobrina le transformó la vida. La mediática será una de las estrellas del “Bailando 2023″.

Charlotte Caniggia será una de las estrellas que competirá en el “Bailando 2023″ que comenzará el próximo lunes 28 y será conducido por Marcelo Tinelli. Para comenzar a calentar la previa del certamen de baile se estrenó estrenó esta semana el ciclo El debate del Bailando (América) bajo la conducción de Denise Dumas.

En ese ciclo la mediática habló de sus expectativas en el reality y del nacimiento de Venezia, la hija que su hermano Alexander Caniggia, que tuvo con la bailarina Melody Luz. “Yo soy la mejor tía, le compro mucha ropa a la bebé”, dijo emocionada. Aunque reconoció que no le cambia los pañales a la nena ya la responder con cara de espanto remarcó: “No, no, el pañal todavía no”.

También habló de la relación que tiene con su cuñada. “Es buena, la verdad que sí”, dejando atrás los rumores de peleas con la bailarina. Además, Charlotte Caniggia habló sobre la posibilidad de ser madre y sorprendió con su respuesta: “Algún día me gustaría. En un año o dos, pero me gustaría. Me gustaría tener hijos, formar una familia, estar más tranquila...¡Casarme también me gustaría!”

Charlotte Caniggia, luego de una separación temporal volvió con su novio, Roberto Storino Landi por lo que sus planes de maternidad podrían incluirlo a él.

La maternidad: un cambio en la vida de Charlotte Canniggia

“Yo creo que sería una mamá muy presente. Espero ser una buena mamá. Y me re gustaría tener una hija. Así la puedo vestir y pintarle las uñas”, contó la modelo durante la entrevista con Denise Dumas.

En cuanto a Venezia, su sobrina, la mediática dijo todavía no sabían bien a quién se parece porque es muy pequeña. “Casi no abre los ojos. Cuando la voy a ver yo ya quiero que hable y que me diga ‘tía’ y me abrace. Pero todavía falta para eso”, dijo. Y también se lamentó de que ni Mariana Nannis ni Claudio Canniggia la hayan ido a conocer. “Ojalá aparezcan. Se pierden esas cosas, pero bueno, ellos son así”, analizó.

Después continuó hablando de su sobrina. “Es muy linda, tiene mucho cachete. Y es gordita. Se porta bien, aunque a la noche llora”.

Cuando nació la nema, sus padres le hicieron una cuenta de Instagram y publicaron una foto en la que Venezia tenía un body que en inglés decía: “Voy a ser famosa”. Y resultó esa prenda era un obsequio de su tía. A través de sus historias, Melody compartió la misma imagen y escribió: “Estrenando mi regalo de la tía Charlotte”. En tanto, la mediática le contestó: “Ay, le queda hermoso a baby Venezia, las amo”.

Para concluir la entrevista, Dumas le preguntó cómo se comporta Alex en su nuevo rol de padre. “Es re baboso, está todo el día dándole besos. Es más: la tengo en brazos y me la despierta. Yo le digo: ‘Dejala en paz’”, concluyó.