Efecto devaluación: cayeron las ventas minoristas en el Día de las Infancias

En el marco del Día de las Infancias, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que, comparado con 2022, las ventas minoristas cayeron un 0,2% .

A partir del Índice de Ventas Minoristas de pequeñas y medianas empresas (pymes), el ticket de ventas promedió los $12.032 y que “la gente se orientó a productos económicos”. Esto se da en medio de una semana en la que la situación económica empeoró significativamente por la devaluación del peso y la abrupta escalada del dólar.

Además, las ventas de las jugueterías disminuyeron un 2% con respecto al año pasado, teniendo en cuenta que no solo los precios subieron, sino que los comerciantes comunicaron que hubo poca variedad y cantidad de productos. Por otro lado, las librerías, donde los precios escalaron un 20%, padecieron un retroceso del 8,6%.

Igualmente, el CAME comunicó que "en el balance general no fue un gran año, pero estuvo acorde a las expectativas, que, dado el contexto, no eran alentadoras”, y detallaron que “eso explica que, a pesar del resultado, el 64% de los negocios consultados señaló haber vendido igual o más de lo esperado".

También se señaló que "no abundaron las promociones, solo el 50,7% de los locales que participaron de la encuesta hicieron alguna, fue 1,3 puntos menos que el año pasado y 11,9 puntos menos que en 2021 (62,6%)". Luego, explicó que sólo dos de los cinco rubros relevados aumentaron sus ventas y se trata de equipos de audio, video, celulares y accesorios, con un aumento interanual de 4,9%, y Calzado y Marroquinería, con un crecimiento del 6,5%.

Finalmente, se resaltó que "el feriado turístico no contribuyó, porque la gente volcó dinero a viajes y redujo la dimensión del obsequio, se limitó solo a hijos muy menores y de vínculo más cotidiano".