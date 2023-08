Quedó "atrapado" en un hueso de osobuco: "Casi salimos de urgencia a la vete"

Una usuaria de Twitter se volvió furor en las redes sociales al compartir la desgracia que le pasó a su perro mientras ella no estaba en casa. Las imágenes generaron la reacción de todos.

La usuaria @luortizz__ compartió en la citada red social, las capturas de pantalla del chat que mantuvo con su padre, en donde él le comentó lo que le había sucedido a la mascota de la familia. En las imágenes, además de las palabras del hombre, se pueden presenciar las fotografías del perro con un extraño objeto trabado en su hocico.

Resulta que el ingenioso animal estaba consumiendo el hueso hueco del osobuco y al intentar comer la carne que se encontraba en el interior del agujero, el carozo se le quedó incrustado en la parte inferior de la mandíbula. El hecho asustó a su dueño, quien recurrió rápidamente a su hija enviándole un WhatsApp con las fotos del susodicho y la descripción de: "casi salimos de urgencia a la vete".

La joven, que no se encontraba en el lugar del acontecimiento en ese momento, no entendía qué pasaba. Al ver la foto, le preguntó a su familiar a cargo que es lo que tenía el perro en la boca. Como respuesta, su padre le contó que al pobre canino se le había trabado el hueso del osobuco y procedió a enviarle una imagen donde el obstáculo se veía mejor.

La chica, indignada por el comportamiento de su pariente frente a la insólita situación, le mostró a sus seguidores que la conversación seguía. "Que chabón idiota. ¿Y vos le sacabas fotos en vez de ayudarlo?", le interrogó la joven, a lo que él le contesto que realizó como 20 intentos para lograr sacárselo y que las fotos se las sacaba cuando este se tranquilizaba, agregando que esas imágenes serían para la posteridad.

En los comentarios de la publicación, la joven agregó otras desgracias anteriores que estaban en la lista de la vida de Maximus, su perro. Haber sido abandonado en la calle, haber sido castrado y tener que usar el cono de la vergüenza, comerse la descarga de un cerco eléctrico, haberse revolcado en bosta de caballo y comer caca humana, fueron algunos de los percances que relató la internauta.

La historia de esta mascota no tardó en viralizarse en Twitter , alcanzando más de un millón de visualizaciones y alrededor de los 70 mil me gustas . Entre sus seguidores, uno aseguró que Maximus era "Scooby Doo" . No faltaron, tampoco, los que se preocuparon por la salud del animal. Frente a ello, la joven agregó, para la tranquilidad de todos, que el perro se encontró bien, ya que habían logrado sacárselo un tiempo.