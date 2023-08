La increíble anécdota sexual de una española que traumó a los latinos

Una joven española respondió a un hilo de Twitter para contar una experiencia sexual fallida. Sin embargo, muchos usuarios latinos desviaron la atención hacia un particular y "horroroso" detalle de su relato.

En Twitter, suelen encontrarse las anécdotas más desopilantes y bizarras que los mismos usuarios deciden compartir en unos pocos caracteres. Aquellas historias que surgen de alguna experiencia personal o de algún episodio que le sucedió a un tercero, por lo general, suelen llamar muchísimo la atención y logran hacerse virales en cuestión de horas.

Recientemente, una joven española se hizo viral debido a que respondió un hilo de Twitter de otra usuaria donde consignaba lo siguiente: “¿Algo que los haya dejado así durante el sexo?”, decía la pregunta que estaba acompañada con la foto de un meme de una joven con actitud de estupefacción. En este sentido, la joven española participó de ese hilo y contó una experiencia sexual fallida, pero un detalle en su relato hizo que los usuarios, en su mayoría latinoamericanos, se horrorizaran.

Resulta ser que la usuaria “@nataentetas” escribió su respuesta a una pregunta que, previamente, otra usuaria había hecho, animando a sus seguidores a contar alguna experiencia sexual “rara” o que los haya dejado sin palabras. Fue en este contexto, que la ex red social del pajarito azul, ahora renombrada como “X” por su CEO, Elon Musk, se llenó de comentarios y respuestas a la consigna, y entre ellas se encontraba la de la joven española. “Una vez fui a casa de un tío y me hizo meterme en un armario desnuda porque llegó su abuela y un familiar militar random.”, comenzó diciendo la usuaria. “Menos mal que luego tuvo la decencia de dejarme una toalla, estuve allí un buen rato. Tengo una foto de los hechos.”, agregó la joven quien adjuntó la foto de ella misma durante ese insólito episodio que le tocó vivir.

Sin embargo, la experiencia en sí de la joven quedó en un segundo plano para la mayoría de los usuarios, especialmente latinos, quienes se espantaron al creer que se trataba del tío de la joven quien la había escondido desnuda en el armario, cuando en realidad, la joven se refería al chico con el que estaba. Cabe recordar que en España es normal referirse a los jóvenes y hombres en general como “tíos”.

El tuit de “@nataentetas” sobre el “tío” que la escondió “desnuda en un armario”, luego de la repentina llegada de la familia del joven, espantó a casi todos los usuarios latinos, gracias al particular detalle de la expresión “tío” que utilizó la joven para referirse al chico con el que estaba en situación de intimidad. El posteo de la española en cuestión logró recolectar más de 31,1 mil “Me gusta” y, por supuesto, muchos comentarios al respecto.

“Me espantaste con lo de “tío” … tuve que leerlo 2 veces”, comentó una usuaria. “Me olvidé que la gente dice “tío” en vez de “tipo” como en Perú y me asusté pensando que era tu tío de verdad”, agregó otra joven. “Te has hecho famosa en Latinoamérica, y no por la anécdota, los latinos se piensan que fue tu tío en vez del chaval.”, respondió otra usuaria española. “Espero que sea un tío de España y no uno de Venezuela.”, bromeó un usuario. “Traumatizada pensando que era incesto.”, agregó una cibernauta.