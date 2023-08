Tiempos de incertidumbre: la revolución de la IA desafía las profesiones del futuro

El avance imparable de la inteligencia artificial pone en riesgo trabajos altamente calificados y bien remunerados que antes se consideraban a salvo de la automatización. ¿Qué tipos de empleos se perfilan como el futuro ahora?

Ni siquiera ha pasado un año desde que ChatGPT se introdujo en nuestras vidas. Su aparición ha cambiado la forma en que vemos la inteligencia artificial, que antes parecía algo lejano en el tiempo, como robots futuristas. Ha sorprendido por su capacidad para llevar a cabo tareas que creíamos exclusivas de los seres humanos, como la resolución de problemas, la respuesta a preguntas y la mejora continua de sí misma. En otras palabras, ahora piensa y ejecuta en cuestión de segundos.

Hace unos meses, un estudio analizó el impacto de la inteligencia artificial, en particular la versión ChatGPT4, en 1.016 ocupaciones en Estados Unidos. Una de las conclusiones más destacadas fue que el 19% de los trabajadores podrían ver afectadas al menos la mitad de sus tareas debido a esta nueva tecnología generativa.

Sin embargo, lo sorprendente radica en las profesiones que se ven más afectadas. Antes se pensaba que los trabajos más susceptibles de ser reemplazados serían los de baja cualificación que involucraran tareas manuales, no las que requerían creatividad o pensamiento estratégico. Ahora, muchas de las profesiones en riesgo son aquellas que exigen una formación avanzada, incluso algunas que se consideraban "profesiones del futuro", inmunes a la automatización, como la programación o el análisis de datos.

Martín De Simone, experto en educación y trabajo del Banco Mundial, explicó esta sorprendente tendencia: "Solíamos considerar a los programadores como una profesión segura, fuera del alcance de la tecnología. Sin embargo, estos modelos de lenguaje pueden convertir el lenguaje natural en código, lo que afecta significativamente a los programadores y analistas de datos".

De Simone describió estos nuevos estudios como un avance revolucionario. Antes, las investigaciones evaluaban el riesgo de automatización de profesiones basándose en tecnologías no generativas. Había varias teorías al respecto. Algunos argumentaban que los trabajadores menos cualificados serían los más afectados porque sus tareas eran más fáciles de automatizar. Otros sostenían que la automatización no necesariamente reduciría la cantidad de empleos, sino que disminuiría los ingresos de los trabajadores. También se hablaba de una polarización en el mercado laboral, donde los trabajadores más reemplazables no eran ni los más ni los menos cualificados, sino los que se encontraban en el medio.

Desde la llegada de ChatGPT, se ha iniciado una nueva ola de estudios que analizan el impacto de la inteligencia artificial generativa. Estas estimaciones se basan en modelos teóricos, dada la novedad de la tecnología.

"En general, las profesiones más afectadas son las mejor remuneradas y las que requieren un mayor nivel de educación. Esto se debe principalmente a la naturaleza de estas tecnologías. No se trata de la automatización de robots en industrias como la automotriz, sino de la creación de lenguaje, arte y tareas que no son manuales y que implican altos niveles de formación y creatividad", señaló el experto.

La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y deja una huella profunda. ChatGPT4 es mucho más avanzado que sus predecesores, a pesar de haber sido lanzados en un corto período de tiempo. El estudio recopila opiniones de expertos y de la propia inteligencia artificial y encuentra resultados sorprendentemente similares. Concluye que el 80% de los trabajadores podría realizar al menos el 10% de sus tareas con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

Nadie anticipó que el avance de las inteligencias artificiales sería tan rápido y contundente. De repente, comenzaron a realizar tareas que se creía que tardarían años en dominar. "El nivel de sofisticación permite sustituir ciertas tareas, como las de un programador, que hasta hace poco parecían seguras. El avance fue tan rápido y exponencial que superó todas las expectativas, y hoy estamos reevaluando qué significa tener una formación más o menos avanzada", advirtió Alejandro Melamed, consultor en recursos humanos y experto en el futuro del trabajo.

La ecuación es simple. En Estados Unidos, al igual que en la mayoría del mundo, los trabajadores con niveles educativos más altos suelen ganar más dinero. Sin embargo, estas ocupaciones que requieren un alto nivel de habilidades intelectuales parecen estar ahora en mayor riesgo debido a las tecnologías generativas, lo que plantea la necesidad de reconsiderar qué profesiones resistirán el avance implacable de la inteligencia artificial.

Entonces, ¿cuáles son los trabajos del futuro?

La expresión "trabajos del futuro" ha sido un tema recurrente en innumerables artículos académicos, noticias, conferencias y otros formatos en los últimos años. En su mayoría, estas profesiones estaban relacionadas con la tecnología, la programación, la ciencia de datos y el marketing digital. Se consideraba que estas nuevas ocupaciones garantizarían empleos de alta calidad y salarios competitivos. Sin embargo, lo que no sabíamos era que la propia tecnología sería capaz de crear más tecnología, al menos no tan pronto.

Los expertos ahora señalan que es difícil predecir cuáles serán las profesiones más demandadas en el futuro a mediano y largo plazo debido al avance implacable y diversificado de la inteligencia artificial. La incertidumbre obliga a reconsiderar constantemente las perspectivas laborales.

Alejandro Melamed, quien ha estudiado en profundidad el futuro del trabajo, comenta: "Hoy vemos que ocupaciones muy funcionales que creíamos reemplazables por robots, como albañiles, plomeros o electricistas, tienen buenas perspectivas, al igual que los trabajos relacionados con el cuidado de personas y la enseñanza, que se centran en la empatía y las emociones, seguirán siendo necesarios". También destaca que muchas profesiones sofisticadas, como la medicina, la arquitectura o la ingeniería, ahora requieren una complementación con la inteligencia artificial.

"Es importante desarrollar capital humano con flexibilidad y adaptabilidad a un mercado laboral en constante cambio. Las habilidades socioemocionales son cada vez más importantes, así como la habilidad para interactuar con la inteligencia artificial. Aquellos que comprendan las limitaciones de la IA y aprovechen sus ventajas tendrán un futuro más prometedor", advierte Martín De Simone.

Un futuro incierto

Existe un interrogante que inquieta a los investigadores que estudian los avances tecnológicos y su impacto en los seres humanos: ¿cuándo llegará la inteligencia artificial general? Es decir, ¿cuándo tendremos una IA que no esté especializada en un área, sino que pueda llevar a cabo cualquier actividad humana? ¿Cuándo la inteligencia artificial igualará o superará la capacidad humana?

Aunque no hay consenso entre los expertos, las proyecciones se han acelerado considerablemente en menos de un año. La llegada de ChatGPT y el auge resultante de la inteligencia artificial en texto, imágenes, sonido, video y más han cambiado las previsiones, y ahora la posibilidad de una IA abarcadora parece estar más cerca en el tiempo.

"Las estimaciones se han reducido significativamente. Existe el temor de que esto pueda ocurrir en el corto plazo y hay incertidumbre sobre sus efectos. Debemos centrarnos en asegurarnos de que estas tecnologías con un poder exponencial sean beneficiosas para la sociedad", advierte Martín De Simone.

Lo que está claro es que lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo de una nueva era. En los próximos meses y años, la inteligencia artificial se expandirá en múltiples direcciones. A pesar del avance, muchos expertos son optimistas acerca de la convivencia entre humanos y máquinas. Ven que la IA está aquí para resolver problemas, agilizar tareas y complementar nuestras capacidades, no para reemplazarnos.

"Creo que potenciará los empleos y nos potenciará a nosotros. Nos dirigimos hacia un modelo de trabajo en equipo entre la IA y los seres humanos. La pregunta no es quién no usará la IA en su trabajo, sino quién no lo hará. En todos los campos, desde la educación hasta la medicina, la IA será un compañero. La inteligencia artificial tiene inteligencia, pero no tiene conciencia. Ahí radica la ventaja comparativa del ser humano", destaca Alejandro Melamed.

En vista de lo que está por venir, será esencial aprender y reinventarse de manera continua y rápida. "Es posible que la carrera que estudiamos no sea para toda la vida. No debemos considerar a la IA como un enemigo, sino como un aliado", concluye Melamed.