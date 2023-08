Julieta Poggio contó el insólito percance de ropa que tuvo en una fiesta

La finalista de "GH" les relató a sus seguidores un incidente que tuvo en la Bresh a causa de una traicionera prenda de vestir.

Julieta Poggio disfruta de su presente laboral tras su exitoso debut teatral en "Coqueluche". Aunque está con mucho trabajo, la influencer continúa tomándose un tiempo para interactuar con sus fanáticos que la siguen desde "Gran Hermano". Acostumbrada a looks jugados, la bailarina sorprendió al contar en primera persona el insólito percance que tuvo en plena fiesta.

Sucede que Poggio es toda una celebridad desde su consagración como finalista del reality de Telefe. Tanto es así que suele ser noticia por distintos motivos en los portales de espectáculo, y sus seguidores quieren saber todo sobre su vida cotidiana.

Aprovechando la noche del domingo, "Disney" contó el accidentado momento que vivió horas antes: "Les voy a contar una story time (historia corta), ¿vieron que ayer tenía esa pollerita hermosa y camuflada, que tenía cordoncitos al costado?", comenzó en su relato a modo de pregunta para que le presten atención.

Y continuó: "No sé qué pasó que se me desató el nudito que tenía atado y me quedé en tanga... Por un microsegundo me quedé en tanga en el medio del boliche… Literal me quedé en cul* en la Bresh", confesó algo avergonzada, pero con humor el percance que tuvo en plena fiesta.

Acto seguido, reveló que fue lo hizo para salir del apuro: se tiró al piso para pasar desapercibida y ser auxiliada por uno de los presentes. "¿Podrán salir con un amigo que haga estilismo? El mío, Lucas, en la oscuridad tenía unos alfileres de gancho y me dijo: 'listo, con esto ya estamos'. Lo amo", completó Julieta, quien volvió acudir a la Bresh después de decir que no quería ir más para no cruzarse con una persona.