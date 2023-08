Liam Gallagher sorprendió al revelar qué personaje le hubiera gustado interpretar

La película data de 1979 y su trama tiene una gran conexión con la historia de Liam.

A Liam Gallagher se le conocen dos amores muy grandes: la música y el fútbol. Sin embargo, el listado de pasiones del exOasis no se detiene ahí, ya que también es un gran fanático del cine. Según recuerda Far Out Magazine, en medio de una sesión de preguntas y respuestas que se llevó cabo en Reddit durante el 2017, el cantante británico fue consultado por el papel cinematográfico que le hubiera gustado interpretar en la gran pantalla. Su respuesta fue Jimmy Cooper de Quadrophenia (1979), a cargo de Phil Daniels.

Dirigida por Franc Roddam, la cinta se basa libremente en la ópera rock homónima de The Who de 1973 y sitúa al espectador en la Londres de 1964, momento en el que cobran vida dos sectas juveniles rivales (los "mods" y los "rockers"), hecho que tiene consecuencias devastadoras. La sinopsis del largometraje reza: “Para Jimmy y sus compinches, una pandilla bien trajeada, adicta a las pastillas y siempre a lomos de sus scooters, ser un mod es una forma de vida, es pertenecer a su generación. La cuadrilla de Jimmy se va a Brighton, dispuesta a vivir una salvaje aventura de drogas, emociones y batallas campales contra los rockers”.

Al hablar sobre la película, Roddan dijo: “Es una cinta británica de clase trabajadora. Si estás en el norte y vas a Mánchester o Liverpool, tienen una fuerte ética de clase trabajadora. Lo que quiero decir con eso es que se ven a sí mismos como un grupo tribal, ven la injusticia social y hay ciertas cosas que aceptarán y no aceptarán. [...] A la gente le gusta ver su propia experiencia dramatizada en la pantalla. Quadrophenia no fue diferente a la experiencia de Liam y Noel Gallagher cuando eran niños”.