Confirmaron el romance de Coty Romero con un famoso periodista

Yanina Latorre deslizó la posibilidad de un acercamiento entre ellos y Pilar Smith terminó por confirmarlo.

Tras salir de la casa de Gran Hermano, parecía que todo iba viento en popa entre Coty Romero y Alexis Quiroga, pero luego de unas semanas, confirmaron su separación, dejando a todos sus fanáticos con la boca abierta. Si bien el Conejo le dejó la puerta abierta a este amor, la correntina no quiere saber nada y hasta dijo que "no volvería con alguien que me hizo sentir tan mal".

Días atrás, los exparticipantes de GH se cruzaron en la foto del 'Bailando' y muchos pensaron que luego de este cruce, podía surgir algo. Pero no fue así, ya que Coty disparó: "No nos hablamos casi nada ya. Estamos trabajando en el mismo lugar, que es el Bailando, y nos saludamos por respeto, pero estamos bien. Es como cerrar la etapa y seguir. Creo que para ninguno de los dos hay vuelta atrás".

Paralelamente, Yanina Latorre mandó al frente a la correntina en 'LAM' y aseguró: "Tenés un montón de pretendientes... Tengo uno que me enteré, el periodista deportivo que te escribe... Mirá que digo el nombre y muestro la foto".

Ante esto, Coty redobló la apuesta: "Pero no hay problema con decirlo. Estamos por trabajar juntos. Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, me encanta el fútbol. Vemos después si es largo o no, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta".

"Ah, pero vos ya entablaste un diálogo con él. Está muerto con ella", disparó Latorre y reveló el nombre del famoso en cuestión: "El pretendiente con el que va a laburar Coty y que para mí van a terminar en algo es el señor Gastón Edul".

Ahora, Pilar Smith fue la encargada de terminar con los rumores y confirmar este amor. En sus Stories de Instagram, le preguntaron: "¿Qué onda Gastón Edul y Coty? ¿Es verdad que se están conociendo?". A lo que la periodista respondió, sin dudarlo: "Es verdad".

