“Buscan generar conflictos”: Aníbal Fernández habló de las personas que promueven saqueos

El ministro de Seguridad no dio precisiones sobre quiénes estarían detrás de los hechos delictivos registrados en las últimas horas en Mendoza, Córdoba y en el Bajo Flores.

Tras registrarse otros intentos de saqueo en Córdoba y un robo en grupo en el Barrio 1-11-14 del Bajo Flores, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, denunció este martes que hay grupos "incentivando" estos hechos delictivos.

"Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto", aseguró el funcionario en declaraciones a la prensa.

En este sentido, puntualizó: "Nosotros desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar a través de whatsapp hechos de alguna característica y los hemos seguido en algunas provincias".

Fernández aseguró que estos grupos no tienen "mucho" nivel de organización, pero "sí contacto, por la forma en que actuaron".

En esa búsqueda de los instigadores de estos hechos, el ministro remarcó que no cree que haya motivaciones políticas detrás de estos intentos: "El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica".

A su vez, reiteró que no se trataron de saqueos, sino que "la actitud es de un acto delictivo que traiga más confusión, no hay otra cosa".

"No ha habido saqueos y no ha habido acciones de otra característica que no sean esas, provocar una acción que llame la atención", repitió.

Y reforzó la teoría de que no hay implicaciones políticas para desestabilizar al Gobierno nacional detrás de estos hechos porque ocurrieron en "provincias que por ejemplo no están gobernadas por el oficialismo".

"Yo no le asigno valor a eso porque en la 1-11-14 estamos actuando nosotros, por más que esté en la Ciudad de Buenos Aires, estamos actuando con Gendarmería y se accionó en forma inmediata y se logró detener o frenar esa vocación de robar ese local, fue muy simple", afirmó.

Por último, dijo que aún no recibió ningún pedido desde las provincias, pero que si es necesario reforzará la seguridad en esos lugares. También mencionó que los detenidos también son de las provincias y no están en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Y dijo que "no hay preocupación, sino ocupación" en estos hechos.

"Nosotros veníamos analizando chats que incentivaban la vocación de encontrarse sin definir lugar ni formas y a eso venimos prestando la atención desde la semana pasada. Son grupos chicos, con alguna vocación, sabe Dios cuál es, trataremos de conocerla más segura en el transcurso de la mañana", cerró.