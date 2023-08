Encontraron 40 lobos marinos muertos e investigan un posible contagio de gripe aviar

En el Senasa confirmaron que los resultados de las muestras tardarán entre 24 a 36 horas para determinar qué pasó.

Más de 40 lobos marinos fueron encontrados muertos en las playas de Necochea esta mañana. Ante tal panorama, se llevó a cabo una reunión de crisis interdisciplinaria en conjunto con varias áreas del municipio.

En dicha reunión se tomaron varias medidas para controlar la situación. El Senasa se encargó tomar muestras a cada uno de los animales encontrados para determinar cuál fue su causa de muerte y aseguraron que los resultados estarán entre 24 a 36 horas. Se investiga un posible contagio de gripe aviar.

María Isabel Genova, directora de Gestión Ambiental de Necochea, aseguró que hasta el momento son 40 los animales muertos, pero que la cifra podría subir a 50, ya que hay varios que están moribundos.

Según las indicaciones que dio el Senasa, los animales muertos serán enterrados en el mismo lugar donde fueron encontrados. Genova también indicó que, con ayuda del municipio, el tránsito y la playa se encuentran cerrada para la gente, desde la Av. 75 hasta la escollera. “El acceso es restringido. La dirección de la playa está trabajando para que la gente no se acerque a los ejemplares”, aseguró.

“Se recomienda no acercarse. Siempre se recomienda que no se acerquen porque son animales que pueden contagiar enfermedades, de todos modos”, advirtió. Y agregó: “Los encontraron esta mañana, desde la mañana hasta ahora no aumentó la cantidad de animales muertos. Hay algunos reportes al norte y al sur de la zona, pero nada relevante”, concluyó.