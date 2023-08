Patricia Bullrich reúne a economistas de JxC para enfrentar a Javier Milei

La reunión servirá como un gesto político para destacar la capacidad de liderazgo de un eventual equipo de gobierno o de expertos en gestión económica.

Luego de su victoria en las PASO de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich ha convocado a un grupo de economistas para una reunión de trabajo con dos objetivos principales. En primer lugar, se busca establecer una base técnica y programática sólida, presentando un equipo de economistas de renombre para abordar los desafíos económicos más apremiantes que enfrentará el próximo presidente electo. En segundo lugar, la reunión servirá como un gesto político para destacar la capacidad de liderazgo de un eventual equipo de gobierno o de expertos en gestión económica.

Esta reunión se llevará a cabo el próximo viernes por la mañana y consistirá en una jornada de trabajo en la que los economistas discutirán y compartirán puntos de vista sobre los principales problemas macroeconómicos que enfrenta Argentina. Posteriormente, Patricia Bullrich ofrecerá una conclusión política del encuentro, y se espera que se emita un comunicado.

La ex ministra de Seguridad ha estado trabajando en estrecha colaboración con dos economistas destacados. Luciano Laspina, diputado nacional y miembro de JxC, lidera los equipos económicos y la asesora en cuestiones técnicas relacionadas con la economía. Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, también es un asesor habitual de Bullrich. Sin embargo, Melconian actualmente opera desde la Fundación Mediterránea y no se espera que esté presente en la reunión.

En la reunión del viernes, Luciano Laspina será uno de los principales exponentes debido a su estrecha relación con Bullrich. Además, se espera la participación de otros economistas que forman parte o asesoran a los diversos partidos de JxC. Entre ellos se mencionan a los ex ministros de Hacienda Alfonso Prat Gay y Hernán Lacunza, Eduardo Levy Yeyati y Marina Dal Poggetto, Martín Tetaz, Guido Sandleris (ex presidente del Banco Central), y economistas del equipo de Laspina, como Guillermo Ortiz Batalla, Gabriel Lopetegui y Pablo Guidotti.

Patricia Bullrich es consciente de que la economía es un tema central tanto en la campaña como en el país en general. Su campaña se centra también en temas de seguridad y educación, pero reconoce la importancia de la discusión económica. Por lo tanto, busca mostrar una imagen rodeada de expertos económicos para fortalecer su propuesta de cara a las elecciones generales de octubre.

Esta estrategia se debe en parte a la comodidad con la que Javier Milei se mueve en temas económicos, por lo que Bullrich pretende diferenciarse exhibiendo un equipo diverso de profesionales con experiencia en políticas públicas y economía. Además, Bullrich planea relanzar su campaña y busca atraer a los casi 11 millones de argentinos que no votaron en las PASO. Para lograrlo, considera crucial abordar la discusión económica y mostrar un equipo sólido de expertos en la materia.