"Tenemos que tener fe en nuestras fuerzas, una sociedad basada en el odio y el enojo no sirve"

Así lo expresó el gobernador Gerardo Zamora tras dejar inaugurado el nuevo edificio del ministerio de Salud. Consideró que "la salud pública es considerada junto a la educación algo fundamental".

El gobernador Gerardo Zamora destacó la importancia de la Salud pública como una política de estado a la que consideró fundamental junto a la Educación, tras la inauguración del flamante edificio del Ministerio de Salud, que tuvo lugar esta mañana y contó con la presencia de la titular de la cartera nacional Carla Vizzotti.

En primero término el primer mandatario provincial agradeció "a todo el sector público de Salud por el compromiso y el esfuerzo puesto en tiempos difíciles que vivimos en nuestro país.

"Hay algo que no voy a soslayar, que es la situación económica, por eso el reconocimiento va siempre sobre la base de una realidad que tenemos que recomponer. Estoy convencido que lo vamos a hacer, vamos a salir adelante", dijo.

Zamora agregó: "Es una alegría cortar una cinta, porque significa que trabajó gente, se motorizó la economía y se va a prestar un mejor servicio cuando se trata de una obra pública. Hemos decidido desde el primer momento trabajar en muchos ámbitos. La infraestructura básica nos ha permitido crecer como industria exportadora. Ya no somos la misma provincia, los indicadores son claros, pero también crecimos en materia deportiva y turística. Esto va de la mano con los servicios fundamentales del Estado, como la justicia, educación, salud y seguridad, donde nosotros tratamos de poner énfasis".

"La salud pública es considerada junto a la Educación algo fundamental, no porque dividamos publico de privado, lo importante son las politicas del Estado (...) imaginemos que pasaría si el Estado no estuviera presente en materia de salud o educación. Qué quedaría para aquel que se siente protegido porque tiene dinero. Hay cosas que el dinero no puede comprar", consideró el gobernador.

En otro tramo de su discurso agradeció a la ministra Vizzotti "la predisposición, y el respeto por el federalismo porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Es el sentido fundamental que dio nacimiento a nuestra Patria, lo que nos va a permitir vivir en el lugar de nuestros afectos, de nuestras raíces".

"Hay gobiernos totalitarios, que surgen de la propia democracia, como en la Alemania de la post Primera Guerra, que generó con el voto de la gente la locura que vivió el mundo, fíjense lo que sucede cuando se construye desde el odio. La salud no es diagnóstico y tratamiento, es mucho más que eso: es construir una vida que va más allá de la cuestión económica y que tiene que llegarnos a todos, con posibilidades e inclusión. Si pensamos en una país sin ley de coparticipación, sin inversión publica que pueda romper asimetrias, solo nos quedaría el éxodo", expresó.

Zamora consideró fundamental "la capacidad de cada uno de poder progresar. Pero ¿cómo hacerlo si no se puede estudiar? ¿O sin las herramientas tecnológicas?"

"Tenemos que tener fe en nuestras fuerzas y en nuestro futuro, una sociedad disgregada no sirve, ni basada en el odio y el enojo (...) cumplimos 40 años de democracia y a pesar de los enojos, a nadie se le ocurre romper las instituciones ni quebrar la sociedad democrática", agregó.