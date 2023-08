Por qué Rodrigo de Paul dejó de seguir a Marcelo Tinelli

El futbolista y ex pareja de Tini Stoessel despertó todo tipo de especulaciones con su actitud en Instagram.

A Rodrigo de Paul puso el grito en el cielo al enterarse de que su ex pareja y madre de sus hijos, Camila Homs, participaría del reconocido certamen de Marcelo Tinelli, Bailando 2023. El futbolista temía que la aparición de la modelo en el programa afectara su relación con Tini Stoessel, que en ese momento estaba en la cuerda floja. Este martes, en Socios del espectáculos, hablaron sobre la reacción del campeón argentino y cómo se encuentra ahora. "Él le puso una cautelar para que no lo nombrara, pero se terminó separando igual. En el fondo, cree que todo tiene que ver con eso", indicaron. “Rodrigo está enojado con Marcelo y lo dejó de seguir en las redes. No soporta que haya convocado a Camila Homs a su programa, no se lo perdona”, afirmó Nancy Duré.