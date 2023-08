Zaira Nara blanqueó su soltería y contó si hay posibilidades de volver con Jakob Von Plessen

La modelo aclaró su situación sentimental y aclaró su vínculo con el padre de sus hijos.

Zaira Nara reveló que su relación con Facundo Pieres llegó a su final y contó cómo es su vínculo con Jakob Von Plessen.

Luego de que, Santiago Riva Roy, cronista de Socios del Espectáculo, le hiciera un par de bromas sobre la cantidad de almohadas que tiene la modelo en su cama, esta le confesó: "Tengo 57 almohadas, te juro que el día que tenga una pareja, no sé cómo voy a hacer...".

"¿Pieres voló?", preguntó Riva Roy, a lo cual Zaira respondió con una sonrisa en el rostro: "(Estoy) sola", mientras que a su vez aclaró que el tema de los almohadones aún no ha sido problema, ya que no ha compartido su cama con nadie desde que se separó: "Igual a mi casa nunca entró nadie".

Por otro lado, Nara aseguró que su relación con el padre de sus hijos es buena y que existe mala comunicación: "El que se separó sabe que o tenés una muy buena relación o no te hablás, y nosotros siempre tuvimos muchas ganas de llevarnos bien por los nenes. Hablamos creo que mucho más que antes". Sin embargo, se negó a la posibilidad de una reconciliación a corto plazo: "Obvio que compartís un montón de cosas desde la crianza, pero no es algo que hoy me lo plantee, estamos muy bien así".

Zaira Nara.