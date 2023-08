Miley Cyrus le canta a la evolución en "Used To Be Young", su nueva balada

Dejando asomar una camiseta de Mickey Mouse, la artisa pop habla de aquellos años de juventud y adolescencia sobre los que ahora reflexiona.

Lo ha vuelto a hacer. Si con 'Flowers' daba una muestra de sobresaliente de calidad, con esta nueva balada rompe previsiones en esa misma dirección.

Decisión, sombras, complicidad, emoción, lagrimas (primero de pesar, después de satisfacción), perdón, reflexión y victoria. Estas serían las claves de una canción personal e intransferibles que, como nos ha contado, refleja su evolución.

'Used To Be Young', una clave indispensable



Dejando la exuberancia para sus ojos (y su mirada), Miley Cyrus se apoya tan solo en sí, también en el videoclip. Éste, desde la sombra, se inicia con la decisión de contar y cantar.

Dejando asomar una camiseta de Mickey Mouse habla de aquellos años de juventud y adolescencia sobre los que ahora reflexiona. Y lo hace encrespando la piel si la miramos, de frente, como ella hace.

Como hemos contado, 'Used To Be Young' es el primer tema inédito de Miley desde el lanzamiento de su álbum 'Endless Summer Vacation', que 'Flowers' y doce temas más. La importancia de esta apuestá la podemos ver también en que todos los vídeos musicales del canal oficial de la norteamericana llevan sobrepuesto el título de esta nueva canción.

Destaquemos que esta nueva apuesta llega justo antes del décimo aniversario del álbum de Miley Cyrus, 'Bangerz', con temas que han marcado su carrera como 'Wrecking Ball', 'We Can't Stop' y 'Adore You'. Por cierto, para celebrar ese aniversario, habrá una edición limitada en vinilo con fotos nunca vistas y el tema extra '23' con el joven rapero y productor también norteamericano Mike WiLL Made-It.

Volviendo al lanzamiento de 'Used To Be Young', la artista nos ha desvelado que "estas letras fueron escritas hace casi 2 años al comienzo de mi "Endless Summer Vacation". Fue en un momento en el que me sentí incomprendida. He pasado los últimos 18 meses pintando una imagen sonora desde mi perspectiva para compartirla con ustedes. Ha llegado el momento de lanzar una canción que pueda perfeccionar para siempre. Aunque mi trabajo ya terminó, esta canción seguirá escribiéndose todos los días. El hecho de que permanezca inacabada es parte de su belleza. Esa es mi vida en este momento... inacabada pero completa".