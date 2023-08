Ex empleado de inmobiliaria reveló qué no hay que hacer a la hora de comprar o alquilar, y se hizo viral

Un usuario de Twitter que trabajó en una inmobiliaria durante cinco años compartió consejos útiles para aquellos que piensan en comprar o alquilar una propiedad y causó furor.

Un joven ex empleado de una inmobiliaria, para la cual trabajó durante cinco años, decidió compartir con sus seguidores una serie de consejos o “tips” útiles, para aquellos que quieran alquilar un departamento o comprar un inmueble. El hilo de posteos del joven rápidamente se hizo viral entre los usuarios, no sólo por la efectividad de los tips, sino porque la joven explicó todo con imágenes de las series de televisión “Los Simpson” y "Padre de familia", por lo que hizo del hilo algo divertido

“En este hilo te voy a contar la interna de una inmobiliaria y que cosas no tenés que decir cuando estás en búsqueda de tu nuevo hogar.”, comenzó diciendo el usuario de Twitter (@sobviotxica).

Seguidamente del primer tuit, el usuario comenzó explicando que en toda inmobiliaria hay una “pirámide del poder” y que es importante comprenderla. “En la base se encuentra el Vendedor: Es el que va a mostrar el lugar, te tira toda la shit que tenés que presentar y es tu único aliado dentro de la oficina.”, escribió el usuario.

En otro tuit del hilo, el usuario explicó que “en el segundo nivel de poder se encuentra la recepcionista”, y agregó que “es muy importante tenerla a tu favor porque es la que filtra la llamada y puede facilitarte las cosas cómo hacértelas muy difícil.”. Además, sumó que es importante armarse de “paciencia” al interactuar con la recepcionista.

En otro posteo, el joven afirmó que en un tercer nivel de la pirámide inmobiliaria se encuentra “la persona que hace los contratos, pide para verificar los papeles”. En este sentido, también explicó que “esta persona tiene contacto con los dueños y es la que transmite su apreciación al dueño (te puede hundir).”.

Ya en el cuarto nivel, el usuario de Twitter explicó que se encuentra la persona que cobra el alquiler. “Te llama para apretarte si debes, como también llama al dueño para apretarlo si se rompe algo y le corresponde arreglarlo.”, escribió. También aclaró que esta persona “está en contacto con la del tercer nivel y se husmean todo”.

Por último, en la punta de la pirámide inmobiliaria, “arriba de todos está el dueño de la inmobiliaria.”, y, además, agregó que “la mayoría son muy simpáticos, están camuflados o prácticamente que ocultos en la oficina”.

Luego de explicar cómo se compone la pirámide inmobiliaria y qué empleados la integran (y las funciones que cumplen), el autor del hilo pasó a dar sus recomendaciones o consejos para aquellos que tienen en mente alquilar o comprar un inmueble.

“Nunca llores por plata cuando vas a ver un lugar porque el vendedor ya te baja persiana.”, remarcó el joven en las cosas que no hay que hacer. También agregó que no hay que hacerse “el canchero” y decir que “estás viendo otras cosas.”.

En otro posteo sobre lo que no hay que hacer, recalcó que es importante mantener la calma y no llamar “como desquiciado” para corroborar si llegaron los informes o no. También agregó: “Nunca reserves con más plata de la que te piden porque das a desesperado”.

Finalmente, como recomendación sobre lo que sí hay que hacer al ir a ver un departamento es sacar “fotos de todo lo que veas raro”. También recomendó probar “la presión del agua”, y, en lo posible, ir acompañado de un “amigo que sepa de construcción”. “Si te gusta y esta todo ok RESERVALO de una.”, cerró.