Universitaria hizo el trámite para legalizar el título, pero un error la llevó a lo peor

Una estudiante universitaria no pudo recibir su título por un insólito error de la alta casa de estudios.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de catarsis en la que los internautas remarcan las acciones más insólitas que le ocurrieron en la vida cotidiana, las cuales generan impactantes intercambios sobre estas acciones.

En este marco, una estudiante de medicina sufrió su peor pesadilla al momento de ir a tramitar su título: al llegar, le avisaron que se perdió una de las notas de la cursada del CBC y tuvo que volver a cursarla.

La joven estudiante publicó la historia mediante su cuenta de Twitter "chinchulinee" y rápidamente se convirtió en viral, porque superó las 500 mil reproducciones, los 18 mil “Me Gusta” y se llenó de comentarios.

“Quiero contar algo muy terrible que me pasó y es que cuando empecé a hacer el trámite para que me den mi título se dieron cuenta de que ME PERDIERON UNA NOTA DEL CBC Y TUVE QUE VOLVER A RENDIR LA MATERIA”, aseguró en la red social de Elon Musk.