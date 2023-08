"Melconian será el ministro de economía de Patricia Bullrich"

Osvaldo Grandos, en su columna diaria sorbe política y economía de Radio Panorama, se refirió al próximo anuncio de Patricia Bullrich sobre su ministro de economía en caso de ganar las elecciones.

Sobre el acuerdo con los BRICS, grnados explicó: ¿Nos beneficia economicamente? No. ¿Es un acuerdo más geopolítico que económico? Sí. ¿Es un acuerdo que reduce aranceles, que están regulados? No. ¿Reduce costos?, no. ¿Es un acuerdo de protección de importaciones? No, tampoco. Entonces, ¿qué es? Es una alianza estratégica del tipo político. Están buscando, a través de los gobiernos, hacer algunas políticas comunes. Para entrar a algún banco del BRIC hay que pagar cuota y nosotros no estamos para pagarle a nadie. Tenemos que conseguir la plata del Fondo Monetario para que se pague así mismo. Es evidente que no estamos en condiciones, entonces ¿por qué lo hacen? Porque algo tenía que hacer Alberto para demostrar porqué es presidente. Entonces decidió hacer esto. Como nadie lo tiene en cuenta, no habla hace mucho tiempo y el que se encarga de todo es Sergio Massa, quizo hacer algo como para decir `aquí estoy, no se olviden´”.

Respecto al Council of Americas, Granados destacó “estuvieron todos los principales empresarios del país y es la primera vez que se lo llevan al primer piso a Milei. Hasta ahora lo ignoraban, después de los resultados de las PASO le ofrecieron hablar para poder extender un puente en esa dirección”. Agregó “Antes de las PASO no querían pagar 20 mil dólares al economista para sentarse a almorzar con ellos y conversar de economía. Ahora, los teléfonos de Nápoli, Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Diana Mondino no dan a basto”.

“Hoy, Marcelo Bonelli, en la apertura de su comentario de Clarín donde da un panorama empresarial, dice: `La semana próxima Patricia Bullrich va a confirmar una bomba: anunciará que Carlos Melconian será su ministro de economía en caso de ganar las elecciones´. No es una bomba, ya todo el mundo lo suponía. Patricia está esperando el regreso de Melconian que está en Estados Unidos, y el anuncio se haría a la brevedad porque lo definirían durante el fin de semana. Pero hay un problema. Melconian, que no es tonto, en medio de la crisis, pidió controlar la AFIP, controlar la aduana y controlar el Banco Central. No podés tener a alguien a quien le das una orden y no te escucha. Pero Bullrich se siente tentada por Luciano Laspina, que la acompañó todos estos años y le dijo `vos sos y serás mi economista de confianza. Me gustaría que fueras al Banco Central´ y él le dijo `estás equivocada, si nombrás a Melconian, él va a querer controlar todo. No quiere gente en la vereda de enfrente que no sabe para quien le juega´”.

Todos pueden prometer lo que quieran. En campaña se pude decir cualquier cosa para conseguir votos. Cuando Alfonsín ganó dijo: `con la democracia se cura, se educa, se abren las cortinas de las fábricas...´. Después vino Ménem y prometió salariazo y revolución productiva. No fue por ahí. Después vino De la Rúa y salió con lo de la convertibilidad, pero sin la corrupción de Ménem, y terminó todo como terminó. Después, en camapaña, cada uno te va diciendo lo que quiere y después hacen otra. El único que no puede esconder nada es Massa porque está gobernando ahora. Todo lo que haga puede ser usado a su favor o en contra. No digo que nunca cumplan con las promesas que hacen, pero generalmente hacen promesas que saben que van a ser muy difíciles de cumplir”.