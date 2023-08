Old Lions debuta en el Torneo del Interior A buscando seguir haciendo historia

El León, flamante campeón del Regional del NOA, recibirá desde las 13.45 a Universitario de Córdoba.

A una semana de haber conseguido el logro más importante de su historia, Old Lions, flamante campeón Regional del NOA, debutará en el Torneo del Interior A cuando reciba desde las 13.45 a Universitario de Córdoba en su cancha de Avenida Costanera que seguramente lucirá con un marco imponente.

Del certamen organizado por la UAR, toman parte los 16 mejores equipos del interior del país y el campeón del mismo chocará ante el ganador del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) para determinar al campeón del Nacional de Clubes.

Más allá de que el hecho de ser parte de este trascendental torneo ya sea un gran logro , seguramente Old Lions querrá seguir sorprendiendo y haciendo historia y hoy dará el primer paso ante un rival que fue quinto en el último Top 10 de Córdoba y que como todos, será un adversario complicado.

Cambiar el chip

De todas maneras, para el equipo de Pablo Bascary lo más difícil para este debut será dejar atrás una semana de festejos merecidos y meterse en la cabeza el chip de un torneo en el que cada partido será un escollo que demandará mucho esfuerzo y energías.

Como contrapartida, este Torneo del Interior le llega a Old LIons en su mejor momento deportivo y anímico y ya se sabe la importancia que la confianza y el estado mental juegan en el deporte, sobre todo el de alto rendimiento.

La primera jornada se jugará íntegramente desde las 13.45, horario dispuesto por la presentación de Los Pumas en un amistoso, y contempla los siguientes encuentros:

Zona 1: Estudiantes (Paraná) vs. CURNE (Resistencia); Córdoba Athletic vs. San Martín (Viilla María); Santa Fe RC vs. Uru Curé (Córdoba) y Los Tarcos vs. Universitario (Tucumán)

Zona 2: Duendes (Rosario) vs. Jockey Club (Cba) Televisado; Old Lions vs. Universitario (Córdoba); Gimnasia y Esgrima (Rosaro) vs. Maristas (Mendoza) y Tucumán Rugby vs. Jockey Club (Rosario).