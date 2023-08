Los Pumas, con Facundo Isa como protagonista, aplastaron a España en la previa del Mundial

La Selección Argentina, que tuvo al santiagueño como titular y autor de un try, se impuso por 62-3 en su último partido preparatorio para la Copa del Mundo.

La Selección Argentina, Los Pumas, ganó con mucha comodidad y contundencia este sábado su partido frente a su par de España, en un encuentro amistoso que fue el último último test mach previo a su participación en el Mundial de Francia 2023, que comenzará el próximo 8 de septiembre.

Con tries del cordobés Juan Cruz Mallía, Sclavi, Mateo Carreras, Cubelli, Kremer, De la Fuente, Bogado (2) e Isa, más las conversiones de “Nico” Sánches, Los Pumas se impusieron 62-3 sobre Los Leones. El partido se disputò en el estadio del club Atlético de Madrid, con motivo del centenario de la Federación Española de Rugby.

La mala noticia para Los Pumas fue que, a 6 minutos del final, se lesionó Santiago Grondona. El tercera línea avanzaba con la pelota, pero pisó mal y el movimiento generó una dolencia clara expresada por el jugador en su rodilla izquierda. Debió ser asistido para dejar el campo de juego. Habrá que esperar el parte médico para saber su condición.

Los Pumas abrieron rápido el marcador, a los 4 minutos, gracias a un penal anotado por Nicolás Sánchez.

A los 11 minutos, gran acción de los argentinos. Jugaron profundo por derecha y después fueron abriendo el juego hacia el otro lado, aprovenchando los huecos de la defensa rival. Con el pie abrió “Nico” Sánchez hacia la izquierda, por donde apareció solo el cordobés Juan Cruz Mallía, quien apoyó el try. Sánchez convirtió y Los Pumas se escaparon 10-0.

A los 14, un rompimiento de Isgró permitió ganar mucho terreno. Después, los forwards hicieron lo suyo y Sclavi terminó apoyando un nuevo try que, más una nueva conversión de Sánchez, permitió a la albiceleste ponerse 17-0.

A los 24, nuevo try argentino. Tras ganar a partir de un maul, Los Pumas sacaron bien la pelota, que le llegó a Isgró. Y el wing buscó a su colega de posición Mateo Carreras con un pase largo y el número 11 pisó hacia adentro, quebró y apoyó sin problemas detrás de la “H”. Conversión de Sánchez y la visita 24-0 arriba.

Tras el descuento por un penal para los locales (Vinuesa), a los 3 minutos llegó un nuevo try albiceleste. Isgró volvió a dañar por derecha y Los Pumas, empujando, llegaron con el apoyo de Cubelli. Otra conversión de “Nico” y Argentina arriba 31-3.

En el complemento, en Los Pumas ingresó el cordobés Lautaro Bazán Vélez en lugar de Cubelli. Y en la primera que tocó casi llegó al try el exjugador de Córdoba Athletic.

Los argentinos continuaron presionando y a los 11 minutos llegaron a un nuevo try a partir del poder fìsico de Marcos Kremer. Conversión de Sánchez y Los Pumas 38-3 arriba.

A los 17, otro try albiceleste. Los argentinos movieron con mucha velocidad y precisiòn la pelota, que finalmente llegó a Jerónimo De la Fuente, que tuvo la posibilidad de una fase más, pero amagó, aceleró y apoyó. Sánchez no pudo esta vez con la conversión, pero igual la diferencia se seguía extendiendo: 43-3.

Poco después, y ya con un España totalmente quebrado, Los Pumas siguieron acelerando. Tras un line, los albicelestes volvieron a acelerar y fue Martín Bogado el que, a pura potencia, llegó a un nuevo try. Sánchez hizo lo suyo y el score quedó 50-3.

El cordobés Matías Alemanno volvió a tener acción en Los Pumas, ya que ingresó a los 27 en lugar de Rodrigo Isgró.

Y había más, en una jugada que sorprendió y que puede ser una buena herramienta pensando en el Mundial. Line para Los Pumas y, en vez de jugarla alta, se jugó corta para Kremer. Rápido, se armó el maul y empujando los albicelestes llegaron al in goal para el try de Facundo Isa. No hubo conversión y el resultado quedó 55-3.

Para cerrar el partido, Bogado apareció por el medio y anotó. Conversión de Sánchez y triunfo de Los Pumas 62-3 sobre Los Leones, en España. Ahora, los argentinos, a pensar en el debut ante Inglaterra por el Mundial Francia 2023.