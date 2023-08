José Mujica volvió a arremeter contra Javier Milei y dijo que es “un loco”

El ex mandatario de Uruguay respondió a periodistas que le preguntaron sobre la posibilidad de que el candidato de La Libertad Avanza gane las elecciones en Argentina.

El ex mandatario de Uruguay José Mujica respondió este viernes a periodistas que le preguntaron sobre la posibilidad de que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, gane las elecciones en Argentina, y el uruguayo exclamó: “¡Socorro!”.

Posteriormente, entre risas, añadió: “No porque sea de derecha, me parece que es un loco”. En cuanto a la hipotética situación en la que Milei decidiera romper relaciones con China, planteó: “¿A quién podrá dirigir la venta de la soja y todo lo demás?”.

Días atrás, Mujica relativizó el triunfo de Milei en las PASO del domingo 13. Para el dirigente de izquierda, el dato más relevante que dejaron las primarias fue la cantidad de votos en blanco y de personas que no fueron a votar, y consideró que en Uruguay no hay espacio para un político con ese pensamiento.

“El pueblo uruguayo no masca al alambre. Nosotros somos una penillanura suavemente ondulada. El que grita mucho… demasiado ruido. No va a pasar. Nuestro problema es otro. Nos conviene que la Argentina salga del agujero que tiene”, dijo Mujica en una rueda de prensa.

El ex mandatario consideró que “lo más avasallador” de la elección primaria argentina fue la cantidad de personas que “no fue a votar, en un país con el voto obligatorio” y los que “votaron en blanco”. “Largamente, más que duplican a Milei. Eso habla de que hay un desencanto muy fuerte en una parte considerable del pueblo argentino”, dijo Mujica.

Milei obtuvo el 30,04% de los votos en las PASO, por encima del porcentaje de Juntos por el Cambio (28,27%) y del oficialista Unión por la Patria (27,27%). La participación fue del 69,62%, al tiempo que los votos en blanco alcanzaron el 4,47 por ciento.

En mayo, Mujica sufrió un escrache de parte de militantes de Milei durante un evento en la Feria del Libro de Buenos Aires. Los libertarios abuchearon al ex presidente uruguayo, quien luego consideró las agresiones como parte de “una crisis de esperanza”. “Los humanos somos animales utópicos. No hubo en ningún momento, en 200 o 300 mil años de historia, que los grupos humanos no inventaran algo mágico en lo que creer que después lo fanatizan. No tiene vuelta. Somos así”, dijo al ser consultado por el canal IP.

Por su parte, Javier Milei ha sido crítico del régimen chino, del presidente brasileño Lula da Silva y del chileno Gabriel Boric. Sin embargo, ha elogiado la presidencia del uruguayo Luis Lacalle Pou.

“Tengo afinidad con el presidente de Uruguay”, declaró Milei al diario uruguayo El País. La nota destaca que hasta ahora el candidato más votado en las PASO no había sido elogioso con ningún otro mandatario de la región.

“Comparto su visión de que los países miembros del Mercosur deben poder comercializar libremente con quienes quieran”, agregó en su declaración, que respondió de forma breve y cuidando cada palabra.

El presidente uruguayo ha sido crítico del funcionamiento del Mercosur y cuestiona su “inmovilismo”. Lacalle Pou impulsa que su país firme un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pero las negociaciones fueron trancadas en parte por el desinterés de los socios del bloque. Uruguay incluso había completado un estudio de pre factibilidad del acuerdo, pero Beijing decidió poner en pausa las negociaciones para incluir en la mesa a todos los aliados del Mercosur.

Tras haber sido electo candidato en las elecciones legislativas de 2021, Milei había expresado su pensamiento sobre el Mercosur. “Yo lo eliminaría”, dijo en declaraciones a la revista uruguaya Búsqueda. “En el fondo es comercio administrado por los Estados en el Mercosur. ¿Por qué el gobierno tiene que estar regulando nuestras transacciones comerciales?, ¿a título de qué?”, respondió Milei.