Santiago Lawn Tennis arrancó la Liguilla del Regional del NOA con un triunfo

Santiago Lawn Tennis se quedó con una contundente victoria en su debut en la Liguilla por el ascenso al torneo Súper 10 del NOA, al superar por 45-17 a Tigres RC de Salta en la primera fecha de la zona B.

El campeón de la zona Ascenso, impuso su ritmo en el partido y se quedó con el triunfo por un amplio margen gracias a los tries de Guillermo Mansilla, Joaquín Mónaco (2), Rodrigo Uequín, Facundo Falcione y Miguel Caputo.

De esta manera, el equipo santiagueño se acomodó como uno de los líderes de la zona B y volverá a ver acción el próximo fin de semana cuando visite a Lince de Tucumán, que busca revalidar su puesto en la máxima categoría.

Resultados de la 1ª fecha:

Gimnasia y Tiro 26 – 39 Cardenales

Corsarios 12 – 40 Jockey Club de Tucumán

Santiago Lawn Tennis 45 – 17 Tigres

Universitario de Salta 34 – 14 Lince

Posiciones:

Zona A

1º) Jockey de Tucumán 5 puntos

2º) Cardenales 4

3ª) Gimnasia y Tiro 1

4ª) Corsarios

Zona B

1º) Santiago Lawn Tennis 5 puntos

2º) Universitario de Salta 5

3ª) Lince 0

4ª) Tigres 0

Cómo sigue la Liguilla:

2ª fecha (sábado 2 de septiembre)

Jockey Club de Tucumán vs Gimnasia y Tiro

Cardenales vs Corsarios

Lince vs Santiago Lawn Tennis

Tigres vs Universitario de Salta

3ª fecha (sábado 16 de septiembre)

Jockey Club de Tucumán vs Cardenales

Gimnasia y Tiro vs Corsarios

Lince vs Tigres

Santiago Lawn Tennis vs Universitario de Salta

Semifinales (sábado 23 de septiembre)

Partido 1: 1º Zona A vs 2º Zona B

Partido 2: 1º Zona B vs 2º Zona A

Final (sábado 30 de septiembre)

Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 2

Formato de disputa

Se juega una sola rueda todos contra todos en cada grupo; se clasifican a semifinales los dos mejores de cada zona; los dos finalistas jugarán en el Torneo Súper 10 el próximo año.