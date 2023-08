Santiago Lawn Tennis inicia el camino en busca del ascenso ante Tigres

El elenco santiagueño se enfrenta al salteño en la primera fecha de la zona B de la Liguilla por el ascenso al Súper 10 del NOA.

Santiago Lawn Tennis recibe a Tigres de Salta en uno de los encuentros correspondientes a la Liguilla por el ascenso al Torneo Súper 10 del NOA. El partido se disputará a partir de las 16 en el Parque Aguirre.

El elenco santiagueño viene de ser campeón de la zona Ascenso al derrotar en la final a Gimnasia y Tiro de Salta, sin embargo en este torneo organizado para beneficiar a otros, el campeón no logró aun el ascenso y debe buscarlo en esta Liguilla.

En este torneo, los dos peores del Súper 10 salen a revalidad su posición ante los seis mejores de la zona Ascenso, entre los que está el Rojiblanco santiagueño.

La zona A de la Liguilla está conformada por Jockey de Tucumán (9° del Súper 10), Gimnasia y Tiro (2° del Ascenso), Cardenales (3° del Ascenso), Corsarios (6° del Ascenso)

Mientras que la zona B la conforman Santiago Lawn Tennis (1° del Ascenso), Lince (10° del Súper 10), Tigres (4° del Ascenso), Universitario de Salta (5° del Ascenso).

El formato será de una sola rueda todos contra todos, dónde los dos mejores de cada grupo avanzan a la ronda de semifinales, en la cual se enfrentarán el 1° del grupo A ante el 2° del B y el 1° del grupo B ante el 2° del grupo A. Los dos ganadores de semifinales, ocuparán las últimas dos plazas del Súper 10 y jugarán la final para determinar al campeón.

El fixture es el siguiente:

Fecha 1 - Sábado 26 de agosto

Gimnasia y Tiro vs Cardenales

Corsarios vs Jockey Club de Tucumán

Santiago Lawn Tennis vs Tigres

Universitario de Salta vs Lince

Fecha 2 - Sábado 2 de septiembre

Jockey Club de Tucumán vs Gimnasia y Tiro

Cardenales vs Corsarios

Lince vs Santiago Lawn Tennis

Tigres vs Universitario de Salta

Fecha 3 - Sábado 16 de septiembre

Jockey Club de Tucumán vs Cardenales

Gimnasia y Tiro vs Corsarios

Lince vs Tigres

Santiago Lawn Tennis vs Universitario de Salta

Semifinales - Sábado 23 de septiembre

Partido 1: 1º Zona A vs 2º Zona B

Partido 2: 1º Zona B vs 2º Zona A

Final - Sábado 30 de septiembre

Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 2