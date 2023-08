Thiago Medina visita a Daniela Celis y refuerza su unión: "Estaba esperándote"

La exparticipante de Gran Hermano publicó un video de su novio en medio de las especulaciones sobre su paternidad.

Las noticias sobre la espera de gemelos por parte de Thiago Medina y Daniela Celis han sido tema de conversación recientemente. El productor Pepe Ochoa generó dudas sobre si Thiago asumiría la responsabilidad de sus futuros hijos, pero esta versión fue rápidamente desmentida.

Hoy, Thiago Medina ha demostrado nuevamente cuán cerca está de su novia. En sus historias de Instagram, "Pestañela", como se le conoce en las redes, compartió el momento en que Thiago llegó a su casa, ya que actualmente no están viviendo juntos debido a que ella reside temporalmente con su hermana Mara.

Junto a un video que muestra a Thiago descendiendo de un coche y acercándose a la puerta de su domicilio, escribió: "¡Esa es la verdadera sonrisa de Thiago!". Para musicalizar el clip, eligió la conocida canción de Floricienta, "Flores amarillas".

Llena de alegría por volver a ver a su pareja, Daniela agregó: "Te estaba esperando".

En las redes sociales, algunos usuarios comenzaron a especular si la última dedicatoria de "Pestañela" era un reclamo, dado que habían pasado varios días desde su última reunión con Medina.

Thiago Medina Rompe el silencio sobre su futura paternidad: "Estoy totalmente comprometido"

Tras los rumores que insinuaban que no asumiría la responsabilidad de los gemelos que espera junto a Daniela Celis, Thiago Medina ha decidido poner fin al silencio.

En su canal de Twitch, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) expresó su frustración ante los comentarios en redes sociales. Comenzó diciendo: "Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente".

Visiblemente molesto, arremetió contra aquellos que lo critican: "Me enfurece que salgan a hablar tonterías, que divulguen información errónea, o que inventen informaciones de la nada y siempre quieran perjudicar a alguien".

Además, añadió: "¿Por qué no se enfocan en sus propias vidas? Eso es lo que más me irrita, porque tuve que hablar públicamente porque me estaban contactando de todas partes, pero en realidad no quería hablar, ya que me siento cómodo con Dani y estoy muy feliz con ella".