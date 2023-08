Yanina Latorre calificó de "boludo" a Thiago Medina tras su reacción al embarazo de Daniela Celis

Lo cierto es que Yanina Latorre, panelista de LAM, no dudó en dar su opinión al respecto: "Qué tipo boludo", escribió en un tuit, tras compartir una nota donde Thiago señalaba que había tenido que "dejar de ir a la clínica para que la gente no se entere", cuando el embarazo aún no estaba confirmado en los medios.

Daniela Celis - Thiago Medina

Luego de la confirmación del embarazo de Daniela Celis, Thiago Medina fue muy criticado ya que nunca salió a hablar al respecto. Sin embargo, "el exhermanito" se cansó de las críticas y a través de su cuenta de Twitch (thi4gokm) se explayó por primera vez: "Es así, nosotros como pareja todo el día convivimos, yo estoy hablando con ella siempre y estoy pendiente".

También manifestó su rabia por las críticas que recibió: "Me molesta que salgan a hablar boludeces y decir cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien. ¿Por qué no se fijan en la vida de ellos?".

"Ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados y realmente yo no quería porque me siento cómodo con Dani y estoy contento con ella. Yo quería hablar cuando a mí se me ocurra. No me sentía cómodo para subir una historia y contarle a todos lo que siento", agregó.

Para finalizar, dijo: "Está re mal que supuestamente no me quería hacer cargo, que estábamos separados. No me cabe porque van a ser mis hijos, yo los voy a cuidar y voy a estar ahí. Imaginate que tuve que dejar de ir a la clínica con Dani para que la gente no se dé cuenta".