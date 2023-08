Las PASO sirven para sacar; las generales, para poner

OPINIÓN. El Presidente y la Vice son dos fantasmas. ¿De dónde había que expulsarlos en las Primarias si ya no estaban? Podemos deducir que esto tuvo su efecto: la ausencia del pararrayos permitió que la tormenta eléctrica se descargara sobre el edificio entero. Fue la casta entera lo que se buscó desalojar.

Por Vicente Palermo para TN - Los argentinos somos tan inteligentes que hasta perfeccionamos a Karl Popper. Pero él, a pesar de sus pocas pulgas, estaría contento. Sí, Popper estaría contento con el batacazo de Milei en las PASO. Él sostenía que la democracia consistía, en esencia, en que los ciudadanos sean completamente libres para desalojar a los gobernantes de sus cargos cuando lo desearan, de modos pacíficos y convenidos. No tanto en nombrar gobernantes como en sacarlos.

Creo que podemos interpretar las PASO como elecciones típicamente popperianas: prestan mucho más que otra cosa, el servicio de remover gobernantes (las PASO de 2019 podrían entenderse perfectamente bajo este encuadre, también).

El triunfo de Milei, un voto para desplazar a la casta

El triunfo de Milei –triunfo que me disgustó profundamente – más que a favor de Milei fue un voto mayoritario para desplazar a la casta, entendida como un sistema execrable porque ejerce el poder a favor de sí misma. Se valieron de Milei más de siete millones de votantes porque prometía ese desalojo. Y porque –esto es fundamental– encontraron en él la oportunidad que hasta entonces les había faltado para hacerlo.

“Hasta entonces” quiere decir que en las elecciones anteriores no había nadie convincentemente antisistema y antipolítico. Milei adoptó o creó metáforas de una eficacia extraordinaria (casta, dolarización, motosierra, detonar el Banco Central, etc.) y logró que millones (incluso algunos que no lo votaron) se identificaran con su odio (artificioso, sospecho) y su irascibilidad (sospecho que más auténtica).

Milei cinceló su perfil con los materiales esparcidos en ciudadanos de todos los sectores. Recogió la frustración, la pérdida de toda confianza en “todo lo que está ahí”, el hartazgo con la grieta y supo hacer muy bien esta tarea. Para desalojar incumbentes, titulares de poder, ha sido impecable. Pero, vuelvo a decir, el efecto popperiano no estuvo sólo dirigido contra los gobernantes de turno. Inclusive se podría decir que esto era imposible. Presidente tanto como vice eran dos fantasmas; ¿de dónde expulsarlos, si ya no estaban? Podemos colegir que esto tuvo su efecto: la ausencia del pararrayos permitió que la tormenta eléctrica se descargara sobre el edificio entero. Fue la casta entera lo que se buscó desalojar.

Juntos por el Cambio va hacia las generales, así, con un hándicap frente a La Libertad Avanza: la masa electoral que votó contra el pasado, satisfecha de haberlo expulsado del gobierno, de la mano de Milei. No sostengo que no se pueda revertir, pero el punto inicial es una desventaja simbólica más que numérica. Y en este sentido Juntos por el Cambio y Unión por la Patria son primos, primos y cómplices. Y muchos de los que se abstuvieron o votaron en blanco (y que constituyen un formidable porcentaje) pueden pensar: ¡ah, pero ahora hay una oportunidad de votar contra el pasado, contra la casta! ¡Lo haré! O sea que la desventaja no son los 500 mil votos con que Avanza Libertad superó a Juntos por el cambio, sino un problema de percepción del sentido de la elección siguiente, por parte de los votantes en general.

Javier Milei, el outsider votado

Leo muchos artículos posteriores a las PASO que parecen escritos como si estas no hubiesen tenido lugar. Quiero decir, están pensados, proporcionan recomendaciones, que están muy bien, pero que procuran evitar que este outsider sea votado. Ya lo fue, y difícilmente el que lo votó deje de hacerlo en las generales, a menos que sucedan acontecimientos que no podemos prever. Frente a los dubitativos, votantes de otros partidos que puedan vacilar, votantes en blanco o no votantes, la posición debería ser distinta. Releo este párrafo y le encuentro un aire fatalista. Pero no: porque algo se puede cambiar; y en un escenario de tres tercios o, mejor dicho, de cuatro cuartos, ese cambio relativamente pequeño puede adquirir un relieve fundamental.

Volvamos a Popper para contrastar el sentido de las PASO con el de unas elecciones generales. Evidentemente son sentidos distintos. Mientras la estructura institucional de las PASO ofrece incentivos a desalojar gobernantes, la estructura institucional de las elecciones generales los ofrece a designar nuevos gobernantes.

Las PASO son para sacar, las generales son para poner. Creo que podemos decir que este aserto está, si no en las palabras de todos, en la intuición de muchos votantes. Las palabras se las tendrían que poner muchos políticos capaces de argumentar y conscientes de que estamos viviendo –una vez más, pero esta vez viene muy brava– una situación límite.