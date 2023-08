Una por una, las medidas de Sergio Massa para trabajadores, jubilados, monotributistas y beneficiarios

A lo largo del día, el ministro de Economía fue precisando medidas destinadas a compensar los efectos de la devaluación. El detalle.

El Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa, elaboró un paquete de medidas destinado a jubilados, pensionados, monotributistas y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, entre otros. Refuerzos y líneas de crédito son algunas de las medidas confeccionadas desde el Palacio de Hacienda para aliviar el bolsillo de la población. La primera medida que se dio a conocer este domingo, para atenuar los efectos de la devaluación, fue un refuerzo para jubilados y pensionados. Previo a ese anuncio, Massa, a través de un video publicado en sus redes sociales, había explicado que "el objetivo central es que cada uno de los sectores de la economía tenga, de alguna manera, el apoyo del Estado. Y, por otro lado, que cada uno de los organismos públicos y ministerios, a lo largo de esta semana, te cuente en detalle cómo te van a alcanzar estos programas de beneficios, de créditos o de quita de impuestos". Una por una, las medidas de Massa para aliviar el bolsillo Jubilados y pensionados Se anunció un bono destinado de $37.000 para jubilados y pensionados en septiembre, octubre y noviembre. Así, los jubilados que cobren la mínima percibirán $124.460 en septiembre, entre el haber y el refuerzo. Con estos incrementos, la jubilación mínima tendrá una suba anual del 138%.

También habrá una devolución del IVA para el total de los consumos de jubilados y pensionados con compras en comercios con la tarjeta de débito. Se sumará una devolución de IVA de hasta $18.000 (hoy $4.056), lo que mejora un 15% el haber mínimo.

Además, habrá préstamos a jubilados y pensionados de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas con tasa subsidiada del 29% anual. Cantidad de personas beneficiadas: 7.800.000. Trabajadores de Casas Particulares Refuerzo por única vez de $25.000, que se pagará en dos cuotas mensuales, proporcional a las horas trabajadas

Empleadores con ingresos de hasta $2 millones. El Estado reembolsará la mitad del refuerzo a los empleadores. Cantidad de personas beneficiadas: 424.000. Empleados del sector privado Habrá una suma fija no remunerativa por única vez de $60.000 pagadero en dos cuotas mensuales en septiembre y octubre (absorbible por las paritarias).

Salarios netos de hasta $400.000 para trabajadores.

El Estado asume el costo mediante al pago a cuenta de contribuciones de Micro (100%) y Pequeñas Empresas (50%). Cantidad de personas beneficiadas: 5.500.000. Empleados del sector público Suma fija no remunerativa por única vez de $60.000 pagadero en dos cuotas mensuales en septiembre y octubre, que serán absorbibles por las paritarias.

Salarios netos de hasta $400.000 para trabajadores. Cantidad de personas beneficiadas: 390.000. Línea de créditos para trabajadores Hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas. La cuota no puede ser más del 30% del ingreso mensual. Los fondos se depositan en una tarjeta de crédito bancaria dentro de 5 días hábiles. Tasa de interés equivalente al 50% de la tasa actual de financiamiento bancario. Habrá tres meses de gracia y un descuento en el recibo de sueldo. Monotributistas Se pondrá en marcha el monotributo productivo. Baja el costo de la cuota mensual y estimula que se formalicen los trabajadores independientes.

Categorías A, B, C y D: no pagarán el componente tributario por seis meses.

Para todas las categorías habrá préstamos de hasta $4.000.000, depende de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria. Tarjeta Alimentar Se va a reforzar la Tarjeta Alimentar con un incremento adicional en dos cuotas mensuales. Para las familias con un hijo será de $10.000, para las que tienen dos de $17.000 y para las de tres de $23.000. Aumenta un 30% el monto de la tarjeta después del refuerzo adicional. Cantidad de personas beneficiadas: 2.400.000. Potenciar Trabajo Refuerzo por única vez de $20.000, pagadero en dos cuotas de octubre y noviembre. Cantidad de personas beneficiadas: 1.300.000. Industria Incremento de línea de crédito y aumento en la bonificación de tasa para línea CREAR. Para mejorar el acceso al crédito de las pymes, un legajo único financiero. Una línea de crédito de u$s770 millones para prefinanciación de exportaciones. Actividad agrícola Sin retención para economías regionales con valor agregado industrial: vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus).

Entrega de hasta cinco TN de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria y convenio con YPF Agro.

Continuar con el programa Puente al Empleo destinado al rubro agropecuario. Continuar en la transformación de planes sociales en empleo registrado.

25% de disponibilidad de divisas para adquirir poroto de soja para procesar y mantener los puestos de trabajo de las plantas industriales. Acuerdos de precios Cantidad de empresas adheridas al programa Precios Justos: 425. Rubros: consumo masivo, insumos difundidos, calzados, indumentaria, línea blanca y pequeño electro, celulares, medicamentos, combustibles, hogar y construcción, motos. Cantidad de productos: 50.000. Suspensión del incremento de medicina prepaga Suspender el aumento de medicina prepaga para grupos familiares con ingresos no superiores a $2 millones por mes.