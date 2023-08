Dua Lipa se roba todas las miradas con arriesgada sesión de fotos

La cantante apareció en redes con un outfit con el que se sumó a la tendencia de las prendas diminutas y que resaltan la figura.

Dua Lipa elevó la temperatura con un arriesgado look que le costó más de un millón de me gustas y miles de comentarios en señal de halago, pues la cantante no deja de demostrar que como una verdadera fashionista no tiene miedo de experimentar con su estilo, incluso si se trata de las tendencias más polémicas como es el caso del uso de prendas diminutas que causaron furor este verano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde ya acumula más de 88 millones de seguidores, la intérprete de "One Kiss" compartió una arriesgada sesión de fotos con la que se volvió tendencia en redes sociales, ya que tiene mucho por dejar en claro. Lo primero es que la famosas destacó su belleza como nunca al brillar con los tonos anaranjadas del sol durante el atardecer con la golden hour, pero lo que más revuelo causó fue su outfit con prendas mini, frescas y cómodas para las últimas semanas de calor.

Para la ocasión, Dua Lipa apostó por un coqueto look que rápidamente atrajo las miradas de sus seguidores; se trata de un estilo fresco y cómodo con el cual combatir las altas temperaturas que aún deja el verano como es el caso de un top blanco de cuello redondo y sin mangas con el que presumió la esbelta figura que conserva gracias a ejercicios como el yoga. Por otro lado, se lució con un sorprendente y revelador minishort con el que acaparó todas las miradas.

Se trata de un minishort de tiro bajo con el que demostró que su figura de impacto es una de las más envidiadas; mientras que para el resto de la confección destaca un estilo cachetero que resalta los atributos. Como era de esperarse sus fans la llenaron de halagos y no perdieron la oportunidad para recordar por qué ella es el mejor referente de moda y estilo para mujeres jóvenes.