Sabrina Rojas habló del final de la amistad con Ximena Capristo

La actriz y panelista quedó descolocada con las declaraciones de su colega y le pasó factura.

Con la contundencia que la caracteriza, Sabrina Rojas le respondió a Ximena Capristo en El debate del Bailando.

La semana pasada, Capristo habló en LAM del final de su amistad con Paula Chaves y Pedro Alfonso. En ese marco, Rojas y su exmarido, Luciano Castro, también fueron puestos en escena.

“Tuvimos una instancia en la que salíamos a comer y se cortó. Había un manoseo, un yo le digo a ella, ella le dice a la otra”, dijo Ximena, sobre las reuniones con Paula y Pedro, Sabrina y Luciano.

Picante, agregó: “A mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de tres parejas y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo ‘mmmm. Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos’”.

Luego de ver el tape de los explosivos dichos de Ximena Capristo en LAM, afirmando que Paula criticaba a la primera pareja que se iba de los asados, incluyendo a Sabrina, Rojas hizo su descargo.

“A Ximena y Gustavo los quiero mucho y nos conocemos hace muchos años. Tengo un cariño muy grande por la familia que son ellos”, aseguró la actriz y panelista de América.

Sorprendida por las fuertes declaraciones de Capristo, Sabrina dio detalles del último encuentro con Ximena y Gustavo Conti.

“La última vez que nos vimos, ellos vinieron a almorzar a casa. No estaban Paula y Pedro. Fue previo a que nosotros, con Luciano, nos fuéramos a Mar del Plata”, expuso.

Acto seguido, Rojas destacó un comportamiento de Ximena que le llamó la atención: “Después de ese verano, Ximena empezó como panelista en El Nueve y empezó a picantear con cosas. Si se hablaba de Luciano o de mí, en vez de bancar a la familia, porque somos todos amigos, ella picanteaba”.

“Yo siento que algo le sucedió en ese verano y nunca lo charlamos. Nunca entendí qué le pasaba”, aseveró.

Recordando las inesperadas chicanas que recibía de Ximena en Confrontados, a fines de 2019 y comienzo de 2020, Sabrina agregó: “Estábamos pasando un momento familiar complicado y vos podés entender que picantee a cualquiera, pero que picantee a alguien que estuvo comiendo en tu casa, no”.

“No lo entendí. A partir de ahí, no nos hablamos más con Ximena. Yo siento que por algo ella se ofendió. De su historia con Paula, yo no sé”, continuó.

“Tal vez, ese verano, debí preguntarle qué le pasó. Igual, no me enojo porque sé que es buena gente. Pero lo que hizo, me descolocó”.

Lejos de querer confrontar o entrar en polémica, Sabrina concluyó, apenada por el fin de la amistad con Ximena y Gustavo: “Es una amistad que me da cosa que se haya roto así. Ahora estoy entendiendo que había una interna”.