Fue a un taller de cerámica y la profesora le terminó dando un consejo de vida extraordinario

Una joven usuaria de Twitter compartió una anécdota personal sobre el curso de cerámica que comenzó, pero su profesora le terminó dando una reflexión filosófica que fue furor entre los usuarios.

Resulta ser que la usuaria de Twitter “@messycatx” escribió un tuit en la ex red social del pajarito azul, ahora renombrada como “X” por su CEO, Elon Musk, en donde contó de manera graciosa que en el taller de cerámica al que asiste su profesora le dio un consejo de vida. “Aye, la profe de cerámica, dijo: "si sale mal lo que quieren hacer, no tengan miedo de aferrarse al desapego y empezar de nuevo".”, comenzó diciendo la joven autora del tuit sobre la profunda reflexión que hizo su profesora sobre fracasar. La usuaria terminó de rematar el tuit en cuestión y agregó de manera cómica: “Fa Sandra, yo sólo quería hacer un mate en cerámica, no tener una revelación.”.

El posteo de la joven que contó de manera cómica el consejo que le dio su profesora de cerámica sobre el fracaso y el desapego de las cosas, se volvió tremendamente viral y logró recolectar más de 33,2 mil “Me gusta”. De la misma manera, también recibió una gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios que se mostraron divertidos con la situación.

“Le debo mí salud mental del 2023 al taller de cerámica que arranqué en abril.”, compartió una joven. “Los verdaderos mensajes subliminales.”, escribió un joven. “Un golpe de realidad jaja”, agregó una usuaria. “Yo no tengo problema con el desapego, pero con lo que pago x mes en el taller de cerámica, se me llega a romper algo y me pego un corchazo.”, opinó una cibernauta. “Taller de cerámica y terapia.”, sumó otra joven. “Empecé de nuevo y me gorreo igual.”, bromeó un usuario. “Siempre termina siendo todo muy profundo.”, comentó una internauta.