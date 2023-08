El enigmático posteo de Gianinna Maradona: "Sos lo que hacés"

La hija del Diez compartió una reflexión a través de sus redes sociales que sembró la duda entre sus seguidores.

La relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo sumó otro capítulo en las últimas horas. Es que salió a la luz un video en el que se lo ve al ex futbolista con otra mujer y estallaron los rumores de separación una vez más. Horas después, la hija del Diez compartió un enigmático posteo a través de las redes sociales y sembró la duda entre los internautas. “Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés”, comenzó escribiendo Giannina sin dar pistas sobre el remitente del mensaje. En esa línea, sumó: “Viviendo en un mundo de gente que supone, especula y opina sin saber...”. Sin revelar más detalles de a quién va dirigido el descargo, la hija de Claudia Villafañe cerró: “Conocé a mi hijo que lo crío sin vueltas, después juzgame y lo charlamos, o no...”. Posteo de Gianinna Maradona En las redes se especuló con que el posteo podría estar dirigido a Sergio “El Kun” Agüero, su ex y padre de su hijo Benjamín, aunque la mayoría no logró sacar conclusiones contundentes.