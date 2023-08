Claudio Caniggia echó a Fernando Burlando de su defensa en la causa contra Mariana Nannis

El ex futbolista cambió de abogados en la causa que le inició su ex mujer por abuso sexual.

El ex futbolista Claudio Caniggia cambió a los abogados en la causa en la que está procesado por abuso sexual contra su ex esposa Mariana Nannis. Caniggia, sin expresar el motivo, comunicó al juzgado que los abogados Fernando Burlando y Alejandro Díaz ya no son parte de su defensa y que en su lugar lo representarán José Vera y Juan Esteban Meyer. En tanto, Nannis difundió un audio en el que lo calificó de “desagradecido”. “Si c… a la madre de sus hijos ¿cómo no va a c… a su abogado?”, dijo en el audio. A fines de junio pasado, la jueza Fabiana Palmaghini procesó a Caniggia por abuso sexual agravado por un episodio ocurrido en 2018 con su ex en el departamento del Hotel Faena en el que ambos vivían. El abogado de Nannis, Carlos Broitman, pidió además la detención del ex futbolista, que no fue concedida.