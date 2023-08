"Estas medidas no son un plan económico, son paliativos para llegar a las elecciones"

El licenciado Osvaldo Granados se refirió a las medidas informadas durante el fin de semana por Sergio Massa y los efectos que podría tener en el consumo.

Como cada mañana, el licenciado Osvaldo Granados tuvo sus minutos en el aire de Radio Panorama, esta vez para referirse a las medidas económicas que se anunciaron durante el pasado fin de semana y lo que podría pasar a partir de las mismas.

“En medio de toda esta suba de precios, la suba del dólar, mucho desconcierto y la devaluación del 22% se la comieron en muy poco tiempo, es como si no hubiese existido, movió todos los precios para arriba. Todo el mundo aumentó para tratar de acomodarse; y esto se debe a que el último dato es que la devaluación provocó una caída en el consumo del 19% solamente en la segunda semana de agosto”, aseguró Granados sobre la situacióne conómica actual.

“La gente, sin plata en el bolsillo no puede hacer absolutamente nada y era lógico que tenían que anunciar medidas antes de las elecciones. Los jubilados y pensionados van a tener bonos de 37 mil pesos mensuales, las empleadas domésticas van a tener dos cuotas de 25 mil pesos, el sector privado van a tener dos bonos de 30 mil, al igual que el sector público. Nadie da un aumento definitivo, son todos bonos. Eso no es un plan económico, son paliativos para poder llegar a las elecciones. Desde el punto de vista monetario es efímero. Esto va durar 2 o 3 meses y nada más. No hay plan, todo subió de precio de acuerdo a la devaluación y habría que empezar todo de nuevo otra vez hasta que haya un plan económico en serio, son parches que duran un mes y medio para ver qué pasa”.

Sobre los resultados sobre las últimas elecciones, Osvaldo Granados indicó: “Milei le sacó mucha ventaja a los de más y no la vieron venir porque tenía mensajes en TikTok que llegaban a 5 o 6 millones de personas. No iba a La Nación+, TN, C5N... Fue a TikTok y a Instagram, se manejó en las redes. No la vieron venir por eso justamente, porque no se manejó tanto en los medios tradicionales, hoy los menores de 35 años se manejan por otro lado”.

Sobre la imagen de Melconian, granados destacó que “tiene un mensaje para la calle, es más pedagógico, explica bien, en términos simples. No habla en términos complejos. Hay que poner a alguien que explique bien y para eso va a estar Melconian”.