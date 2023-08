“Aliados por la infancia”: 18 detenidos tras un megaoperativo internacional contra la explotación sexual de menores

El accionar estuvo liderado por Argentina. Se realizaron 150 allanamientos de los cuales participaron EEUU, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.

Fueron 61 allanamientos conjuntos y coordinados en 16 provincias los que se hicieron este lunes y coincidieron con otros 89 realizados en todo el mundo. En total, los 150 procedimientos se dieron en el marco de la operación internacional Aliados por la Infancia y tuvieron como objetivo desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que operan a nivel mundial. Estos procedimientos fueron fruto de la primera acción de este tipo “concebida y coordinada desde Argentina para combatir la explotación sexual de niños y adolescentes”, dijeron fuentes oficiales a Infobae.

Al momento, en Argentina hay 12 detenidos y se secuestraron más de 700 dispositivos de almacenamiento electrónico. “En Chile se detuvo a cinco sospechosos, en Ecuador a uno y se aguardaban aún los resultados de los demás países intervinientes”, describieron desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La investigación involucró objetivos ubicados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. “Además, su alcance trascendió fronteras, extendiéndose a siete países: Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico”, detallaron las fuentes.

“Estamos trabajando para sumar la participación de Israel y Alemania, quienes estuvieron presentes en nuestras oficinas hoy para observar el trabajo que hacemos. Esperamos que puedan participar activamente en el próximo operativo”, sostuvo Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad, sobre la presencia de Walter Kogan de la Policía Nacional israelí y Jesko Weiss, agregado policial de la embajada alemana.

Los informes internacionales fueron y son recibidos en el país por la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires y el fiscal Mahiques estuvo siguiendo el operativo también junto a miembros del H. S. I., Daniel Aranda de la Policía de Investigaciones de Chile, Paul Vallejo Madrid de la Embajada de Ecuador, Elizabeth Gutiérrez de la Embajada de Panamá y Francisco Pont Vergés del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

“En el centro de monitoreo también se hicieron presentes miembros de ‘Operation Underground Railroad’ (OUR), protagonistas en el film Sounds of Freedom (Sonidos de Libertad), película taquillera que está basada en hechos reales de operativos contra la trata y abuso infantil, y cuyos miembros cooperan actualmente con el trabajo que hace la justicia porteña”, informaron.

Aliados por la Infancia surgió como resultado del trabajo en conjunto de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el US Department of Homeland Security de EEUU y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College.

“Esto permitió el acceso al sistema de investigación estadounidense ‘Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)’”, destacaron. El ICACCOPS permitió verificar el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio Peer to Peer (Puerto a Puerto) en el país entre los meses de enero y junio de 2023.

“ICACCOPS desempeña un rol crucial en la detección de usuarios en redes P2P involucrados en la distribución de material de abuso y explotación sexual de niños y adolescentes, denominadas MASI”, explicaron. ¿Cómo funciona? La plataforma identifica direcciones IP asociadas a archivos con MASI.

En la Ciudad hubo 16 allanamientos, que se realizaron en los barrios de Almagro, Balvanera, Caballito, Flores, Liniers, Monserrat, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa del Parque y Villa Mitre.

Mientras que, bajo la acción coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de la fiscal Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General; en la provincia de Buenos Aires se trabajó sobre 14 objetivos.

En esos objetivos detuvieron a tres sospechosos y se secuestraron 8 notebooks, 7 computadoras, 6 tablets, 40 celulares, 3 dispositivos electrónicos, más de 50 dispositivos de almacenamiento, consolas de videojuegos, 5 armas de fuego, municiones y 10 elementos no digitales. “Además, en tres domicilios se asistió a un total de 10 niños convivientes”, dijeron.

En esos operativos actuaron los fiscales Laura Carballal (Departamento Judicial de Avellaneda); Rodolfo De Lucía (UFIJ 20 de Bahía Blanca), Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez (Ayudantía Fiscal 2 de La Matanza), Hugo Tesón (UFIyJ 18 de La Plata), Sebastián Bisquert (UFIyJ 9 de Lomas de Zamora), Marisa Monti y Claudio Oviedo (UFIJ 5 de Morón) y Vanesa Leggio (UFIJ 14 de San Martín).

Además, también se identificaron usuarios en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy y Tierra del Fuego. Y el operativo contó con la participación de casi todas las fuerzas de seguridad del país: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Ciudad, Policía Bonaerense y las policías provinciales de cada distrito.