Violación grupal en Palermo: la hermana de un acusado aseguró que "todos son inocentes"

En el comienzo del juicio por el presunto abuso sexual de una joven de 21 años de parte de seis hombres en el barrio porteño de Palermo, la hermana de uno de los acusados sostuvo que "todos son inocentes", afirmó que "no hay pruebas de relación sexual violenta" y que "la Justicia determinará si fue consentido o no".

"A mi hermano se lo acusa de algo terrible. En el expediente dice que mi hermano estaba adentro del auto junto a otras tres personas abusando de esta chica. Dice que hasta mi hermano la estaba agarrando de las manos y en el video se ve que ni siquiera está adentro del auto. Para mí, con lo que vi, todos son inocentes", agregó la joven.

"En el expediente y en el informe del hospital del Tornú dice que no hay pruebas de relación sexual violenta. Hay un material genético que coincide con el chico que mantuvo relaciones porque obviamente hubo un acto adentro, si fue consentido o no lo determinará la justicia. Con las pruebas que tenemos está sobrado de que no hubo ninguna fuerza", continuó.

Los imputados, todos con prisión preventiva, son, además de Cuzzoni, Ángel Pascual Ramos (24 años), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Thomas Fabián "TH" Domínguez (22), Franco Jesús Lykan (24) e Ignacio Retondo (24), quienes comenzaron este lunes a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 porteño.