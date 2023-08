Los posibles nombres que Daniela Celis y Thiago Medina eligieron para sus gemelos

Luego de varios días de especulaciones, la pareja nacida en Gran Hermano expresó su felicidad por la próxima llegada de sus hijos

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en el reality Gran Hermano (Telefe). Luego de su salida del programa, continuaron la relación amorosa y ahora están pasando por un momento muy especial en sus vidas. La semana pasada, la mediática anunció que estaba embarazada de gemelos.

En el ciclo A la Barbarossa (Telefe), los exparticipantes expresaron su felicidad por la llegada de sus hijos en los próximos meses. Durante la charla, la pareja enumeró los nombres que les gustaría ponerles a sus bebés, aunque todavía no saben el sexo.

“Tenemos una lista de nombres, de hombres y de mujeres. Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos”, aseguró Pestañela, muy emocionada. “De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado. Pero está en la lista”, agregó.

Por su parte, Thiago señaló: “Sí, a mí me encanta Roma y Laila”. Además, Daniela manifestó: “También me gusta Gema, Amelie y Aimé. Nos gustan nombres cortitos”. Seguramente, en los próximos meses la pareja podrá decidir qué nombres llevarán los gemelos.

Este fin de semana, a través de su cuentas de Instagram, Celis compartió un video divertido en el que desafió a Medina a practicar ponerle un pañal y vestir a un bebé de juguete. “Experimentando cómo ser padres y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiar el pañal. ¿Cómo te ves? Te ves. Tu momento. ¿Sabes cómo se pone el pañal? Mostrale a la gente”, comienza diciendo la exhermanita.

En la historia siguiente, Thiago explica el paso a paso sobre cómo colocar la tira desechable sobre el infante. “¿Nos sorprendió a todos? ¿O solo a mí?”, se preguntó Celis, visiblemente asombrada por las capacidades del joven. En la última story, la pareja se muestra sonriente con el resultado final: un muñeco completamente vestido, con pañal incluido. “Vamos bien. Después le ponemos el babero de verdad. ¿Estás ansioso?”, apuntó la modelo. “Un poco”, respondió él.

La semana pasada, había trascendido el rumor de que Daniela estaba esperando gemelos. Más tarde, la joven decidió confirmar la noticia de su embarazo en Fuera de Joda, el programa en el que trabaja junto a Nacho Castañares, Julieta Poggio y Lucila La Tora Villar.

“Sí, voy a ser mamá”, dijo la joven visiblemente emocionada frente al micrófono del programa. De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla, “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”, relató emocionada.

Luego de la confirmación de la noticia, Thiago también se expresó a través de su canal de Twitch: “Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”. Luego, agregó: “Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”.

También el joven agregó furioso: “¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy re contento con ella”.

Además, Thiago le explicó a Ariel Ansaldo, su amigo del reality que lo acompañó en esta transmisión: “Vi que todos querían que saliera a hablar, pero yo no me sentía cómodo todavía para hacerlo, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera hablar, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces”.