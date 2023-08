Marina Calabró, lapidaria con el jurado de Got Talent Argentina: "Está al borde de la discriminación"

La periodista de Lanata sin Filtro fue tajante y otra vez expresó su disgusto con el programa de Telefe.

Marina Calabró volvió a criticar a Got Talent Argentina, el programa conducido por Lizy Tagliani en Telefe, y esta vez apuntó fuerte contra el jurado: Florencia Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul.

En diálogo con Rodrigo, el cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), Marina Calabró opinó: "Es casting es muy flojo. En algunos casos, lo que se ve, no tiene el peso escénico de tamaño show".

"En las redes sociales criticaron que se burlen de los participantes que no pasan", le planteó el notero. "El matárseles de risa en la cara me parece que es algo que está en el original, en la versión de America Got Talent, pero era otra época. Hay cosas que no hacían ruido hace 20 años, y hoy a mí me chocó", aseguró la periodista sobre la actitud del jurado con los concursantes.

"El público en su casa que haga lo que quiera, pero vos como jurado tenés la obligación del respeto al artista. Y si consideran que ese artista no está a la altura del escenario, no lo suban. Porque sino está en el borde del bullying y la discriminación, es una tele vieja, no me gustó", cerró filosa.

Qué dijo Marina Calabró tras el debut de Got Talent Argentina

En Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), la periodista realizó su columna de espectáculos y habló sobre el nuevo reality que se estrenó el lunes 21 de agosto por el canal de las tres pelotas.

Cabe destacar que, empezando por el principio, el programa tiene su horario programado para comenzar a las 21:45, pero en realidad arrancó unos minutos tarde. En este caso, Marina no lo dejó pasar por alto y comenzó con las críticas.

"Empezó tardeli, y es un show de talentos con el clásico formato internacional. La puesta es realmente despampanante, se ve amplio y lujoso", aclaró.

Con respecto a los jurados, afirmó: "Lo primero que voy a apuntar fue la presentación de los jurados, fueron pasando uno a uno y se hizo largo e innecesario, porque Flor Peña no necesita presentación, tampoco Abel Pintos".

"Ahora, la Joaqui, el que la conoce, la conoce y el que no, no la va a conocer porque la saluden. Lo mismo con Emir Abdul. Se supone que son personalidades o celebridades que tienen autoridad en la materia. Los tienen que dar por famosos, porque si los empiezan a explicar, perdieron ellos. Eso me pareció que no sumó", continuó.

Marina Calabró

Por otro lado, la periodista fue tajante con los recortes que se hicieron en el programa para que dure menos, y señaló: "Es un disgusto la edición, por momentos es achure. Unos saltos de edición tan desprolijos, tan mal hechos en el medio de una devolución que se nota que tenían que meter el programa en determinada cantidad de minutos de artística. Si era en la mitad de la frase, en la mitad de la frase".

"Lo qué pasa que cuando se nota eso, al espectador le da la sensación que eso que estaban diciendo no era importante. Entonces desautorizan al propio jurado. Y no se salvó ninguno. Achuraron a troche y moche, y eso no me gusta. No está a la altura de un producto de tamaña calidad", agregó.

Además, siguió apuntando contra la producción y expresó: "No se puede notar la edición a esta altura del partido, por favor... prolijidad. Y cuiden el producto, porque es horrible. A mí me quedó la sensación de que estaba todo largo y no les convencía las devoluciones del jurado".

Luego, remarcó el tema del casting, del cual ya había hablado hace unos días atrás, y dijo: "Con respecto al casting... ¿Qué había dicho yo? Flojardi, y lo que me discutieron".

"Esto no juzga la calidad de los artistas que tienen un contexto y tienen que estar balanceados para generar distintas emociones en el jurado y en el público. Pero lo que noté era que había números muy vistos, como la acrobacia aérea, o una niña divina, pero para mí ya lo vi en el show de Susana Giménez cuando hacía el show de talentos de chicos", detalló.

Por último, Marina Calabró le puso un punto final a las críticas sobre Got Talent Argentina (Telefe) y concluyó: "Todo me daba la sensación de que ya lo había visto, tal vez no en ese artista, pero sí en otro muy similar. Con la excepción de un pianista de quince años y una chiquita cantante lírica".