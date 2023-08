"Massa confía en que con este Plan Platita puede conseguir los votos que le faltan"

Así lo aseguró el licenciado Osvaldo Granados en su columna sobre política y economía en Radio Panorama.

“Hay industrias grandes a las que no se les mueve el amperímetro pagando el bono del gobierno. Pero hay más de 500 mil PyMES que no pueden hacerle frente a los 30 mil pesos para sus empleados”, señaló Osvaldo Granados en su columna diaria sobre economía y política de Radio Panorama.

“Massa volvió desde Brasil, donde arregló para que algunas improtaciones la puedan pagar en Yuanes y en alguna otra moneda, porque la verdad que no hay dólares. Ese es el gran problema de Argentina: no hay un solo dólar”, aseguró Granados y agregó: “Massa está confiado en que lo máximo que puede hacer es bajar lo niveles para que Milei no gane en la primera vuelta y pueda ir él al valotage. Él dice que tiene que hablar con el radicalismo y convencer a Larreta de ir juntos para poder ganarle a Milei en el valotage. Massa considera que hay al menos un 20% de votos blandos que ser puede cambiar”.

“Massa está confiado que este Plan Platita le puede dar los votos que necesita, no cree que Bullrich pueda remontar y Bullrich a su vez anunció que lo pone a Melconian como súperministro y lo va a mandar a pelear. Todo el mundo está pensando en que falta poco, en que habrá segunda vuelta, y muchos dicen que esto es una albañilería: hay que consolidar los pisos para aumentar los techos”.