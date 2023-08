"Los sectores de poder son los grandes favorecidos con la inflación"

Así lo consideró en diálogo con Radio Panorama el economista Julián Denaro.

Durante un diálogo con "Buen Día Santiago" catedrático de la UBA Julián Denaro realizó un análisis del complejo entramado económico actual en el país.

En tal sentido destacó que "la foto es preocupante porque los ingresos no alcanzan para vivir una vida digna, incluso entre la gente que trabaja y tiene empleo formal. Eso hay que recomponerlo. La explicación es muy compleja, han pasado 8 años pero en 2015 Argentina tenía los salarios y jubilaciones más altas de Latinoamérica. Hay que preguntarse qué pasó para que ahora estemos abajo de la tabla"

"Desde el momento mismo que ganó Mauricio Macri se desorganizó totalmente el sistema de precios y de precios relativos de la economía y se fue concentrando el poder económico en las corporaciones formadoras de precios. Eso fue de manera creciente durante todo el gobierno de Macri. Este gobierno, de un color distinto en términos de su lema político, no ha logrado revertirlo, no lo empeoró de manera significativa, pero producto de una inflación que no ha podido dominar ha permitido que este problema se pronuncie un poco más", indicó.

Denaro consideró que "es responsabilidad de este gobierno el tema de la inflación por cuanto no se impuso a los sectores de poder que son los grandes favorecidos. Los ganadores de la inflación son los núcleos corporativos, cuando sube el precio del dólar los que se enriquecen son los que tienen dólares y se empobrecen los que no".

Asimismo, recordó que Dujovne, cuando era ministro de Economía del ex presidente Macri, dijo que "lo mejor que hicieron fue dejar el FMI: "Argentina no se le debía un mango al Fondo cuando empezó Macri. Ese regresó al FMI significó tener un organismo que impone condiciones de política económica a condición de darnos desembolsos para no caer en default. Esas condiciones son las que generaron una espiral devaluatoria que generó inflación. Es decir: Dujovne admite lo mejor que hicieron fue dejar este problema que impidió gobernar".