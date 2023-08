Charlize Theron y las dificultades en Hollywood por el paso del tiempo

Charlize Theron es una actriz experimentada que reconoce que el paso del tiempo es difícil para las estrellas de Hollywood.

Si bien recientemente pudimos verla brillar en la franquicia Rápidos y Furiosos como también hizo lo propio como la imponente Furiosa en Mad Max: Fury Road la actriz Charlize Theron reconoció que el paso del tiempo puede resultar particularmente dificultoso para las figuras de la industria cinematográfica de Hollywood.

Hablando con la revista Allure, la ganadora del Premio Óscar por su papel en la película Monster, donde le prestó el cuerpo a la asesina Aileen Wuornos, aseguró que está en un momento de su vida donde ya no quiere subir de peso para conseguir un papel por la dificultad que le representa a sus 48 años volver a un peso saludable y estético. Aparentemente ese barco ya zarpó en la vida de Charlize Theron.

El tiempo pasa para todos

Charlize Theron

“Cuando tenía 27 años, hice Monster. Perdí lo que había ganado de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal. Luego, a los 43, lo hice para Tully, y recuerdo que un año después de intentar perder todo aquel peso llamé a mi médico y le dije, ‘creo que me estoy muriendo porque no puedo bajar de peso’. Y él me dijo, ‘tienes más de 40 años. Cálmate. Tu metabolismo ya no es el que era’. Nadie quiere escuchar eso”, sostuvo la actriz en la conversación con el medio.

La protagonista de La Vieja Guardia explicó que si se lesiona durante un rodaje, algo muy común en las películas de acción, su cuerpo tarda mucho tiempo en recuperarse. Además, sorprendió a propios y extraños cuando aseguró que lo que más extraña de su juventud no es el rostro perfecto sino la fortaleza y resistencia de su cuerpo a los 20.

“Creo que las mujeres deben poder envejecer de la manera que les parezca adecuada. Creo que debemos ser un poco más empáticos con la forma en que todos atravesamos nuestro viaje. Mi experiencia de tener que ver mi cara en un cartel publicitario es bastante divertida ahora”, reconoció la actriz y agregó: “Mi cara está cambiando y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo”, motivo que muestra una maduración de parte de Charlize Theron respecto del paso del tiempo y las consecuencias en el cuerpo humano. ¿Qué tal?