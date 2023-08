Fuertes internas y acusaciones entre dirigentes de la Libertad Avanza en Santiago del Estero

Guillermo Suárez Meleán y los dirigentes Ítalo Cioccolani, Betty Luján y Nélida Paz atraviesan una disputa política en el frente liderado por Javier Milei.

Durante las últimas horas las filas de la Libertad Avanza en Santiago del Estero atraviesa momentos de acusaciones y disputas internas entre Guillermo Suárez Meleán y los dirigentes Ítalo Cioccolani, Betty Luján y Nélida Paz.

Guillermo Suárez Meleán, ex candidato a gobernador, acusó a los diputados nacionales de Javier Milei en Santiago del Estero de haber “arreglado con Gerardo Zamora”.

En un audio difundido por Whatsapp, Meleán dijo que Luján, Cioccolani y Paz lo traicionaron y acordaron con Zamora, y pidió votar a Milei pero no así a sus postulantes locales.

“Votar a Betty Luján y a Ítalo Cioccolani es votar a Zamora, soy Guillermo Suarez Meleán y me hago cargo de lo que digo, presten mucha atención y no voten a estos delincuentes. Betty Luján me mordió la mano y se entregó con Gerardo Zamora, fui yo quien le cedió el lugar, a mí me habían propuesto la candidatura”, dijo Suárez.

Luego afirmó que Ítalo Cioccolani reconoció a los armadores nacionales que “no podía estar mal con Zamora porque tiene que negociar con él”. Cabe recordar que Cioccolani, el cual secunda a Betty Luján en la lista de la Libertad Avanza, apoyó abierta y públicamente la candidatura de Gerardo Zamora a Gobernador en el 2021.

Por su parte, Ítalo acusó a Meleán de ser un “impresentable” y un “empresario sin empresa ya que investigamos y no tiene CUIT”. Además precisó que sus abogados trabajan en una demanda judicial.