Una mujer perdió una pierna por infectarse con una bacteria mientras estaba de vacaciones

Dramático cambio en la vida de una modelo estadounidense tras contraer una infección.

Jennifer Barlow, una modelo estadounidense que disfrutaba de unas vacaciones soñadas en las Islas Bahamas, vivió un giro radical en su vida cuando contrajo una peligrosa infección por una bacteria carnívora que finalmente la llevó a perder una pierna.

Barlow, quien tiene una base de seguidores en Instagram de más de 60 mil personas, mantenía una presencia activa en las redes sociales. Sin embargo, después de un largo período de silencio, decidió compartir su trágica experiencia en un emotivo post.

"Hola, amigos. Esta es la razón por la que he estado tan callada en los últimos 5 meses. No hice una publicación sobre la rara infección contra la que estaba luchando porque quería concentrarme únicamente en sobrevivir... ¡Necesitaba espacio para luchar y sanar!", escribió Barlow en su publicación, acompañando sus palabras con dos fotos: una de sus vacaciones y otra en el hospital.

Durante sus relajantes días en las playas de las Bahamas, Barlow se infectó con una bacteria carnívora. Con el tiempo, comenzó a experimentar dolor y una sensación de burbujeo en su rodilla derecha, lo que la llevó a buscar atención médica una vez regresó a casa. En ese momento, los especialistas sospecharon que podría tratarse de una lesión en la rodilla y le recomendaron regresar a casa con muletas y analgésicos.

Sin embargo, en poco tiempo, su pierna comenzó a crecer desproporcionadamente, alcanzando un tamaño tres veces mayor que la otra. Al regresar al hospital, recibió la devastadora noticia de que la única opción era la amputación de la pierna. Barlow no se enteró de esto hasta diez días después, cuando finalmente despertó de un coma en el que había estado sumida. Su lucha por recuperarse la mantuvo en el hospital durante cinco largos meses.

En su emotiva publicación, Jennifer Barlow compartió cómo encontró la fuerza para sobrevivir: "He sobrevivido al encontrar la magia de entregarme completamente a Dios ¡Y sin mencionar que no podría estar aquí sin mi hermano pequeño que me salvó la vida cuando me estaba muriendo en el piso de mi cocina!".