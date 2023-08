Juan Carlos de Pablo: “La probabilidad de que el próximo gobierno sea mejor que éste, es alta"

El profesor de Pablo, analista económico, habló con Libertad de Opinión sobre el panorama económico de la Argentina a futuro.

Después de las elecciones PASO 2023, Argentina atraviesa un período de cambios constantes en preparación para las elecciones de octubre.

En este contexto, el profesor Juan Carlos de Pablo participó en el programa "Libertad de Opinión" para analizar la situación económica actual del país y su proyección futura.

¿Cuál es su análisis de las últimas medidas del gobierno?

Al respecto, Juan Carlos dijo: "Creíamos que el oficialismo iba a perder en las PASO, y así fue. Por lo tanto, no deberíamos esperar sorpresas el 14 de agosto. Lo que está ocurriendo se debe a esto. Durante la semana, hubo artículos que no se podían vender, y no se conocía su precio ni nada al respecto".

¿Cree en Milei, cree en Patricia Bullrich, cree en Massa?

"Estamos en plena campaña. La diferencia de votos en las PASO fue bastante pequeña. Esto se definirá en octubre o noviembre. Hay etapas: la elección, la transición y un breve período para las felicitaciones por los resultados electorales. Luego, viene la fase de desvincularse de quienes lo ayudaron a ganar para colaborar con quienes deben ayudar en la gestión. Esto es complicado... y después comienza la gestión. Lo que puedo decir es que la probabilidad de que el próximo gobierno sea mejor que el actual es alta. Algunas personas ya están tomando decisiones basadas en el próximo gobierno" explicó el profesor.