Lo viejo pintado de nuevo

Nuevamente asistimos a una exitosa operación de camuflaje, con el propósito de engañar a la opinión pública, montada en el descontento por los problemas económicos cotidianos.

Por Juan Carlos Junio

Para Página 12

Un personaje fabricado en muy poco tiempo por los medios de comunicación monopólicos, continuador ideológico del ya olvidado Álvaro Alsogaray, que complementa su inspiración con Carlos Menem, ha logrado una importante cosecha de votos.

La referencia al exPresidente riojano está dada en la adopción de la mentira a la sociedad en forma abierta, lo cual implica una conducta inficionada por la falta de escrúpulos y su inmoralidad. Tanto la promesa como el discurso, que en este caso se pronuncia a los gritos, se generan explotando y pervirtiendo la idea de libertad, escindiéndola de lo que constituye su esencia: el sentido de justicia e igualdad social y cultural. La sensación de impunidad, frente a la credulidad popular, condujo a Menem a reconocer que si decía la verdad no lo votaban. Luego, M. Macri transitó por la huella trabajada por el arado menemista: “eliminar la inflación será lo más simple que tenga que hacer” para luego aclarar que “no sería automático”. Tampoco trepidó en afirmar que “acá se terminó la impunidad de jueces, empresarios y periodistas, todos tienen que cumplir la ley”. Tanto Milei como Bullrich, cada uno con su estilo, elaborado por sus consultores de imagen, vienen actuando bajo esa inspiración que desprecia la verdad frente al electorado. Bullrich afirmó que en la UBA el 50% del alumnado es extranjero y soslaya que durante el gobierno de De la Rua fue la artífice principal de un caso único en la historia: la rebaja de las jubilaciones. En las temáticas económicas se le nota tanto su ignorancia que le colocaron a Melconian para que oficie de ventrílocuo.

Todo indica que Milei, luego de su triunfo, desde su lenguaje bestializado, atacando todo lo popular, incorporando un misoginismo primitivo y cruel contra toda idea de reivindicación de la mujer y las diversidades, incluyendo un negacionismo cerril del cambio climático, de la ciencia y la cultura; ahora ha decidido pendular hacia un discurso “más racional”. Le indicaron que el electorado tiene que creer que puede ejercer la Presidencia de la Nación. Será una tarea quimérica frente a una parte determinante de nuestro pueblo. Su discurso pro mercado ante el Council of Americas inspirado en el extremismo de la escuela austríaca, apuntó a empalagar la voracidad de la dirigencia granempresaria: “ganen mucha plata, esos son ustedes y se lo merecen”, yo me ocupo de sacarles el estado de encima”. Les recitó el viejísimo y remanido planteo de que el Estado es el culpable de sus males ya que le impide producir sus granos, vacas y productos exportables. Ahora el candidato de la ultraderecha, traslada esta idea a la vida cotidiana del pueblo. Despliega el argumento gastado contra el Estado, que protege con su ayuda a los sectores humildes, provee la salud y la educación pública, la seguridad, el transporte, la energía, la cultura y muchos otros etc; sería “el verdadero responsable” de sus padecimientos, por lo tanto hay que guillotinarlo. También en este punto coincide con Bullrich y los primos Macri.





El Ministro y candidato presidencial Sergio Massa decidió concurrir al concilio de los grandes capos del capitalismo. Allí no tuvo una actitud determinada por el diálogo para consensuar el futuro. Discurseó sin papel, les recordó que el actual gobierno los salvó a ellos y a sus trabajadores pagando salarios en la pandemia, y les reprochó que aplaudan a Milei cuando les dice que cerrará el estado. Respondió las preguntas de la muchachada más adinerada del país y que conforman la selecta membresía de los “cuatro vivos” a los que siempre acusa Cristina de ganadores crónicos. Ya que estamos con los triunfadores, resulta oportuno resaltar que en el tema crucial de los precios, Cristina en su discurso del 26 de junio señaló que para el FMI, el aumento de la ganancia de las empresas explica buena parte de la inflación reciente, concluyendo con un “hola que tal, teléfono para el ministro y el candidato. Esta es la verdad de lo que está pasando”. Volviendo a los dichos del Ministro frente a los empresarios, se ocupó de criticar agriamente al Fondo, “que le impuso al país una devaluación del 20%”, aclarando que su exigencia original era del 100%. Como era de prever los precios se desataron. En esta línea, Massa asumió un compromiso afirmando que “lo que perdiste por el daño que nos impuso el fondo monetario, te lo voy a compensar”. Efectivamente durante el fin de semana se anunciaron una cantidad importante de medidas. Más allá de la interpretación sobre el eventual impacto electoral, las decisiones tomadas, seguramente serán valoradas por los millones de ciudadanos y ciudadanas que sentirán un alivio en su devenir económico cotidiano. García Linera suele decir que “el dinero es unas pocas certidumbres que uno tiene en la vida. Si se evapora entre las manos se pierden los sentidos de certeza y hace que el pueblo compruebe que las promesa de justicia e igualdad no se cumplen”.

La perspectiva de interpelar a los millones que votaron al Frente de Todos en 2019 y se alejaron el 2021y 2023, pero no votaron a ninguna variante de la derecha, va potenciando a la militancia de Unión por la Patria, luego de procesar el complejo resultado de las PASO, asumiendo la realidad para enfrentarla y movilizarse con todo tipo de iniciativas. Nuestra historia está llena de ejemplos de esa energía que se libera en momentos como el actual, en el que peligra nuestra democracia y la vida misma del pueblo. La distancia cuantitativa en términos electorales es pequeña, por lo tanto la convocatoria a elegir la boleta de UxP con su fórmula Massa – Rossi tendrá que ser cara a cara en los barrios, en plazas, escuelas, centros de trabajo, culturales y en las relaciones de amistad y familiares. La fórmula “argumentativa milagrosa” no existe. Probablemente sea una combinación, consistente en advertirle francamente al votante sobre el peligro de las dos variantes de la derecha ultraderechizadas, y a la vez esperanzar con una perspectiva verdadera de un gobierno sensible a las necesidades económicas y derechos sociales, civiles y culturales de la mayoría de nuestro pueblo.