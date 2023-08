Ángel de Brito arremetió contra Andrea Rincón por tratar a LAM de "mafia"

El conductor de América TV le respondió a la actriz tras meterse con su programa: "Vuelve al quilombo, que evidentemente es su esencia".

Andrea Rincón se metió con LAM (América TV) y Ángel de Brito salió al cruce. Tras denunciar que en Intrusos (América TV) la humillaron, la actriz disparó contra el programa del conductor y lo trató de "mafia".

El martes 29 de agosto mientras transcurría LAM (América TV), Ángel de Brito se tomó unos minutos para contestarle a Andrea Rincón por su mensaje en la red: "Andrea Rincón trata a LAM de mafiosos. Si te vas a meter en el tema de las carta documento, acá ya te perdés un juicio, no empieces a decir boludeces".

Acto seguido, el conductor pasó a mostrar en pantalla la queja de la actriz: "No tiene la capacidad de escuchar. Igual le tengo aprecio, no tengo ningún problema con ella". Andrea subió a sus redes sociales una captura de chat con una exproductora de LAM, donde la invitaba a participar de un mano a mano con Ángel, y ella no respondió. A eso le sumó: "De esta es la mafia que hablo yo".

Ante esa historia en Instagram, el periodista sentenció: "¿Confundís una invitación con mafia? ¿Una nota que no fue con violación? Dejá de escribir boludeces y ubicate".

"Nunca contestó y eso habla más de ella que de la invitación. Los mensajes se contestan. Humildad a marzo, como dicen los compañeros de Intrusos. ¿Cuál es la mafia¿ ¿Que te inviten a un programa? ¿Estás chiflada, Rincón?", estalló De Brito al aire de su ciclo.

Y siguió: "Pero si compara un malentendido o la pelea con Intrusos con una violación, o compara una invitación a un programa con una mafia... es que realmente estás mal de la cabeza. Estás muy resentida con los programas".

"Vino varias veces a LAM. No sé que te pasa que estás hablando de mafia. Estás re tocada, querida. Ni siquiera tuvo el tupé de contestarle a una productora que la invita cuando te morías por tener fama, que está laburando de verdad... Que vaya a trabajar a la gorra y no a los programas. Pero vuelve al quilombo, que evidentemente es su esencia", cerró filoso el comunicador.