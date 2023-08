Fátima Florez: "No se me ocurrió pensar en ser primera dama"

Fátima Florez habló de su romance con Javier Milei, que se dio a conocer tras el triunfo del candidato presidencial de Libertad Avanza.

Fátima Florez habló de su romance con Javier Milei en DDM. En primer lugar, ante la pregunta de la conductora por la relación, respondió imitando a Cristina Kirchner: “Por supuesto. Vos sabés que sí. Cuando Fátima pone primera, pone primera. Ojito".

Después, fue consultada por la posibilidad de ser primera dama si Milei gana las elecciones: “Sé que él está muy bien posicionado. No se me ocurrió pensar en ser primera dama. No pienso en eso de primeras damas. Entre nos, me parece un poco una cosa de tilinguería. Estoy muy tranquila, viviendo un momento muy lindo. No tengo mucha más que decir que eso”.

Con respecto a las versiones de un fuerte conflicto económico con su expareja, contó: “No hay juicio de por medio con mi exmarido. Somos dos personas que fuimos una familia hermosa. Está el sentimiento y somos dos buenas personas. Jamás podría pasar eso. Voy a seguir adelante con mi trabajo, mis shows, mis giras, etcétera”.

Por último, defendió la posibilidad de imitar a Patricia Bullrich, rival de su pareja en las elecciones, en el próximo Bailando: “A Patricia la hago hace años. Si soy una comediante que hace años hace a distintos personajes: ¿por qué tendría que dejar de hacerlo ahora?”